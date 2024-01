Der Integrator Heinekingmedia, der vor allem im Education-Bereich stark ist, bietet nun ein passendes Produkt mit integriertem Brandschutz an: Die Digitale Tafel mit HKM Brandschutzsystem wurde gemeinsam mit dem Unternehmen Job entwickelt und enthält deren Amfe – einen Feuerlöscher in Miniformat, der im Falle eines internen Brandes auslöst und mit dem Löschgas das Feuer erstickt.

Mit dem HKM-Produkt will Heinekingmedia die Installation in sensiblen Bereichen, wie Flure und Treppenhäuser, aber auch in Einsatzorten wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, erleichtern. Doch auch für die Hauptzielgruppe der Schulen gäbe es sicherlich das eine oder andere Kaufargument.

Momentan bietet Heinekingmedia die Digitale Tafel mit HKM Brandschutzsystem in drei Größen an: 65, 75 und 86 Zoll.

Damit kann Job eine weitere Integration bei einem größeren Anbieter aufweisen. Auf der Konferenz Best Medientechnik 2023 konnte man auch schon das Interesse größerer Hersteller wie LG und Leyard Europe sehen. Auch die neue VdS 6024, die Mitte vergangenen Jahres veröffentlicht wurde und eine gewisse Standardisierung für die Installation von Digital Signage in sensiblen Bereichen bietet, trägt zu einer weiteren Verbreitung bei.

