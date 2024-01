2023 war ein bewegtes Jahr für den deutschen Display-Markt. So waren Digital Signage-Lösungen in den unterschiedlichsten Branchen auf dem Vormarsch. Mit der ISE stellten wir gleich zum Jahresauftakt die Weichen für ein erfolgreiches Geschäft, in dem wir zudem der Nachfrage nach energieeffizienteren Lösungen gefolgt sind und mit dem Fertigungswerk für The Wall in Bratislava auch die lokale europäische Produktion ausgebaut haben.

Wir verfolgten von Anfang an eine Strategie, die auf einem langfristigen Commitment zum deutschen Markt, auf Verlässlichkeit und gemeinsamen Wachstumsplänen mit unseren Partner*innen und Kund*innen beruht. Diese Zusammenarbeit konnten wir im vergangenen Jahr noch einmal deutlich festigen und setzen auch im neuen Jahr auf Ausbau, denn nur so können wir dem Trend hin zu mehr individuellen und sehr spezifischen Anforderungen mit ganzheitlichen Konzepten begegnen. Wir verzeichnen hier eine deutliche Entwicklung von der Nachfrage nach Einzelprodukten hin zu umfassenden Lösungen, die einen nachhaltigen Mehrwert bieten können.

Bemühungen um Energieeffizienz und lokale Produktion

Auf der ISE 2023 hat Samsung seine Initiativen zum Thema Nachhaltigkeit in allen Phasen des Produktlebenszyklus präsentiert. Grundlage dafür war die im September 2022 angekündigte Umweltstrategie. Beispielsweise führt bei den neuen Smart Signage Displays (QHC, QMC, QBC) ein modernes Gehäusedesign zu einer rund 40-prozentigen Verringerung der Bautiefe, wodurch wiederum die Ladecontainer-Kapazitäten um mehr als 20 Prozent reduziert werden können. Diverse Zertifizierungen wie der Energy Star oder der Carbon Trust für einige unserer Produktreihen bestätigen unsere Bemühungen für den Umweltschutz. Gleichzeitig haben wir mit der Produktion von The Wall in der Slowakei neue Möglichkeiten für den europäischen Markt geschaffen. Die lokale Produktion in Europa kann nicht nur sicherstellen, dass wir hier weniger anfällig sind, sondern uns allem in die Lage versetzen, Vorlaufzeiten zu verkürzen und flexibler auf Marktanforderungen zu reagieren.

Digitale Transformationsprozesse in Arbeits- und Bildungseinrichtungen

Nachdem in den Pandemiejahren insbesondere die Ausstattung von Homeoffice-Szenarien und flexiblen Arbeitsmodellen im Fokus der Überlegungen von Unternehmen stand, ist im letzten Jahr die Rolle des Büros wieder in den Fokus gerückt. So wünschen sich viele Arbeitgebende und -nehmende hybride Arbeitsmodelle, bei denen die Zeit im Office ganz besonders der Begegnung und dem kreativen Austausch dient. Deshalb sind gerade Meeting- und Gemeinschaftsräume mit kollaborativen Tools gefragt, die die Zusammenarbeit fördern. Wir von Samsung haben diese Entwicklungen im Blick und beraten unsere Kund*innen mit ganzheitlichen Konzepten zu erlebnisorientierten Büroausstattungen, die zu gestärkter Mitarbeiterbindung, merklichen Effizienzsteigerungen und darüber hinaus zu einer engen Kund*innenbeziehung beitragen kann.

Auch der Bildungsbereich setzt zunehmend auf Kollaboration und Digitalisierung. Die Dringlichkeit des Themas zeigt sich zum Beispiel in der Forderung der Kultusministerkonferenz nach einer Verlängerung des Digitalpakts. Dabei geht es unter anderem darum, Lehrkräfte zu befähigen, digitale Werkzeuge richtig und konstruktiv einzusetzen. Mit der neuen WAC-Serie hat Samsung im vergangenen Jahr seine Bildungstechnologie weiter ausgebaut und ein weiteres Produkt für moderne kollaborative Lehransätze auf den Markt gebracht.

LED Displays in der Werbe- und Filmbranche

Auch in der Filmindustrie konnten wir mit unseren optimierten Modellen von The Wall for Virtual Production Akzente setzen. So konnten unsere LED-Displays beim Dreh der „Traumnovelle“ von Regisseur Florian Frerichs im Filmstudio Babelsberg dazu beitragen, dass Szenen virtuell produziert werden konnten. Engagements wie dieses öffnen Türen zu dieser Technologie, gerade für Filmschaffende abseits von Ultra-High-Budget-Produktionen.

Zudem hat sich der Markt für DooH deutlich erholt. Unsere Produktneuerungen in diesem Bereich gehen dabei auf die unterschiedlichen Anforderungen der Branche ein. Die XHB-Serie wurde für den professionellen Einsatz im Event-/Sportbereich sowie für den Außeneinsatz entwickelt.

Premiummonitore werden Allrounder

Im Bereich Monitore hatten wir uns zum Ziel gesetzt, das Premiumsegment, sowohl im Business- als auch im Gaming-Bereich, stärker zu bespielen. Mit den neuen Viewfinity und Odyssey Modellen haben wir dazu 2023 einen guten Fortschritt gemacht, und mit dem Odyssey Neo G9 bieten wir ein hybrides Modell für Gaming und Office in 57 Zoll mit der weltweit ersten Dual-UHD-Auflösung. Darüber hinaus wird der Monitor-Bereich 2024 ganz im Zeichen von „Toolless Assembly“ stehen. Viele unserer neuen Produkte werden zukünftig nicht nur einfach aufzubauen sein, sondern kommen bei der Installation komplett ohne Verwendung von Werkzeugen aus.

Lösungen für 2024 ganzheitlich gedacht

Auch im neuen Jahr werden flexible und individuell einsetzbare Produkte sowie energieeffiziente Rundumlösungen eine große Rolle spielen. Hier sehe ich insbesondere das Thema MicroLED als vielversprechende Lösung für die Zukunft. Die Massentauglichkeit der Produkte nimmt weiter zu. Zukünftig wird die Displaygröße über die kleinste „Kachel“ definiert, die man nach dem Baukasten-Prinzip beliebig skalieren und gemäß individuellen Bedürfnissen erweitern kann. Mit den The-Wall-Produkten sind wir hier im Premiumsegment exzellent aufgestellt.

Um auf die Bedürfnisse des Marktes nach ganzheitlichen Lösungen vollumfänglich eingehen zu können und alle Bausteine zu korrespondierenden Gesamtsystemen zu verbinden, reicht es jedoch nicht, ausschließlich die Hardware weiterzuentwickeln. Auch die Software werden Hersteller zukünftig vermehrt mitdenken müssen. Mit Samsung VXT CMS, das wir auf der ISE 2024 launchen werden, haben wir ein ganzheitliches System geschaffen, um Hardware verwalten und Ressourcen effizient nutzen zu können. Die Cloud-basierte Lösung für Digital Signage-Displays ermöglicht einen flexiblen und effizienten Betrieb sowie eine schnelle Einrichtung und Systemwiederherstellung. Hinzu kommen intuitive Funktionen zur Erstellung und Verwaltung von Inhalten. Dies befähigt Unternehmen, das leistungsstarke Potenzial unserer Business-Displays zu erschließen. Auf diese Weise bedienen wir die Nachfrage nach Rundumlösungen, die die Möglichkeiten digitalisierter Prozesse ausnutzen.

