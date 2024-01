Die taiwanesische AUO Corporation zeigt auf der ISE 2024 erstmals seine LED-Lösungen einem europäischen Publikum. Der Fokuspunkt des Standes soll ein LED-Dome-Display sein – ein gewölbtes 3 Meter großes Display. Das Display nutzt die sogenannte ALED-Technologie, wie AUO seine DV-LED-Lösung nennt. Das Display ist für Fahr-, Segel- und Flugsimulationen entwickelt. Laut AUO wurde das Dome-Display schon bei verschiedenen Entertainment-Erlebnissen eingesetzt.

„In diesem Bereich gibt es einen wachsenden Trend hin zum Einsatz von LED-Technologie, mit weniger Einschränkungen als bei herkömmlichen Projektionssystemen und ermöglicht somit Partnerunternehmen mehr kreativen Freiraum bei ihren Installationen“, sagt Wei-Lung Liau, Chief Technology Officer bei AUO, in Bezug auf Simulations-Anwendungen.

Das Dome-Display hat, wie der Name schon sagt, eine halbkugelförmige Form, wodurch es sich für diese immersiven Simulationen eignet. Die Displayfunktionen bieten in Kombination mit dem von AUO entwickelten Controller eine Farbtiefe von 18 Bit. Mit dem Controller lassen sich Inhalte, die für den flachen Screen entwickelt sind, für den gewölbten Screen umwandeln. Er gibt Inhalte in 4K-Auflösung und unterstützt HDR-Formate. Bewegtbilder werden mit einer Bildrate von 120 Hertz wiedergegeben.

Als weiteres ALED-Produkt zeigt AUO eine 108-Zoll-MicroLED-Wand. AUO Corporation stellt die Displays an Stand 5K200 aus. Vollständig integrierte Lösungen für die Vertikalmärkte Bildung und Unternehmen zeigt das Schwesterunternehmen AUO Display Plus am Stand 5J100.

