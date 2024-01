Sharp/NEC führt zur ISE 2024 seine erste Flip-Chip-LED-Serie ein – die FE3-Serie. Mit diesem Launch geht der Anbieter einen bedeutenden Schritt in Richtung nachhaltigeres Portfolio: Die Flip-Chip-Technologie verbraucht bei gleicher Helligkeit bis zu 60 Prozent weniger Strom im Vergleich zur herkömmlichen SMD-Technologie. Damit kann Sharp/NEC nun auch im LED-Bereich eine energie-effizientere Lösung anbieten.

Bei der FE3-Serie handelt es sich um die dritte Generation der FE-Serie. Dank Flip-Chip-Technologie wird jede Diode von der Unterseite mit Strom versorgt und kann direkt auf der Leiterplatte montiert werden, was der thermischen Ableitung zugute kommt. Diese verbesserte Wärmeableitung senkt den Energieverbrauch und erhöht zudem die Lebensdauer der Module.

Sie zeichnet sich durch das von Sharp/NEC bekannte mechanische Gehäusedesign aus, das eine präzise Ausrichtung der Module und eine rahmenlose Visualisierung großer Flächen ermöglichen soll. Durch ihr vergleichsweise geringes Gewicht eignen sich die FE3-Panels sowohl für freistehende als auch wandmontierte Integrationen. Die Wartung erfolgt von der Frontseite.

Die Panels der FE3-Serie kommen auf ein Kontrastverhältnis von bis zu 8000:1. Als weitere Merkmale hebt Sharp/NEC einen tiefen Schwarzwert, eine starke Farbwiedergabe und einen breiten Betrachtungswinkel hervor.

„Mit der innovativen Flip-Chip-SMD-Technologie markiert die FE3-Serie nicht nur einen Fortschritt in Sachen Energieeffizienz, sondern unterstreicht auch das Engagement von Sharp/NEC für nachhaltige und innovative Displaylösungen“, sagt Nils Detje, Product Manager DV-LED Solutions bei Sharp NEC Display Solutions Europe. „Die FE3-Serie ist die ideale Wahl, um Zuschauer mit einem einzigartigen visuellen Erlebnis zu faszinieren und gleichzeitig die Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren.“

Sharp/NEC stellt die neue FE3-LED-Serie auf der ISE am Stand E500 in Halle 3 vor. Die ISE findet vom 30. Januar bis 2. Februar in der Fira Gran Via Barcelona statt.

