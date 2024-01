Auf gleich zwei ISE-Ständen bringt der Audio-Spezialist K-Array sein gesamtes Ökosystem nach Barcelona. Jenes umfasst die unterschiedlichen Marken K-Array, Kscape und Kgear.

K-Array wird Prisma vorstellen, eine neue digitale Matrix- und Verstärkerserie. Prisma basiert auf dem K-Array-Betriebssystem Oskar und kann bis zu 16 Eingänge und 16 Ausgänge – analog und Dante – verarbeiten. Prisma unterstützt komplette K-array-Lösungen, zum Beispiel für Bars, Restaurants, Clubs, Casinos, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.

Darüber hinaus stellt Kgear auf der diesjährigen Messe erstmals den Subwoofer GU210 vor. Der GU210 eignet sich für Festinstallationen – insbesondere in Umgebungen, in denen eine diskrete Audiowiedergabe erforderlich ist – und verfügt über die Schutzart IP64, was die Installation im Innen- und Außenbereich ermöglicht. Er ist sowohl in schwarzer als auch in weißer Ausführung erhältlich.

Um das Angebot von K-Array auf der ISE abzurunden, wird Kscape Rail S vorgestellt – eine Serie alternativer Lösungen, die das innovative Licht- und Audioprodukt RAIL ergänzen.

Das lineare architektonische Beleuchtungssystem im 1,2-Meter-Design kombiniert Projektoren, austauschbare Optiken und zusätzliche Beleuchtungsoptionen mit professionellem Audio. In einem Gerät untergebracht, ermöglicht die Rail-S-Reihe die Integration von professioneller Audio- und Lichttechnik bei ästhetischer Anmutung.

Die Lösungen von K-Array sind in Barcelona auf den Ständen 2J300 und 7F300 zu finden.

