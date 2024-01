Auf der ISE 2024, die vom 30. bis zum 2. Februar stattfindet, präsentiert Kindermann den jüngsten Neuzugang seiner Klick-&-Show-Serie: Das neue Dual-Screen Collaboration-System Klick & Show K-FX Plus ermöglicht den Anschluss vorhandener USB-Geräte im Konferenzraum, wie Video- oder Soundbars, Kameras und Freisprecheinrichtungen. So können diese kabellos mit dem Notebook genutzt werden, unabhängig von der UCC-Plattform.

Mit der integrierten Dual-Screen Funktion lassen sich zwei Hauptanzeigen direkt an einer K-FX-Plus-Basiseinheit nutzen und Meetings damit übersichtlicher gestalten. So behält man einerseits die Teilnehmer des Online-Meetings im Blick und kann andererseits Inhalte von lokalen Geräten präsentieren. Dieser angezeigte Content lässt sich zum Host-Laptop weiter streamen, um ihn mit externen Personen teilen zu können.

Das neue Klick & Show K-FX Plus unterstützt erstmals auch eingangsseitig zwei USB-Kameras, um unterschiedliche Perspektiven für externe Online-Teilnehmer bieten zu können. Zudem lassen sich die Kameras sowohl drahtlos per Laptop als auch kabelgebunden via USB an einem stationären PC verwenden. Kabelgebundene HDMI-Quellen, wie ein lokaler Rechner oder eine Dokumentenkamera finden über den ebenfalls integrierten 4K-kompatiblen HDMI-Eingang Anschluss.

Zwei neue Wifi-Transmitter

Der Content lässt sich per Transmitter, Software-Client oder nativ per Airplay, Miracast oder Chromecast auf das Display in bis zu 4K-UHD übertragen, während alle gängigen UCC-Plattformen unterstützt werden.

Passend zum neuen Klick & Show K-FX Plus präsentiert Kindermann auch zwei neue Wifi-Transmitter, wahlweise mit HDMI- oder USB-C-Anschluss. Die neuen 4K-Transmitter ermöglichen nicht nur die drahtlose Spiegelung von Inhalten in 4K-Qualität, sondern verfügen auch über zwei Hilfetasten, mit denen sich verschiedene Zusatzfunktionen auslösen lassen.

Display-Upgrade

Zudem hat Kindermann angekündigt, dass seine Touchdisplays der TD-11XX-Serie ein Upgrade auf Android 13 erhalten haben. Dadurch bekommen die Displays auch eine neue Bezeichnung: TD-11XX². Dadurch wird unter anderem eine längere Nutzungsdauer der Displays erreicht. Zusätzlich bieten sie mit den neuen eigenentwickelten Whiteboard- und Annotation-Apps weitere Tools für den Einsatz in Unterricht und Corporate.

Kindermann ist auf der ISE 2024 auf dem Stand 2S300 zu finden.

