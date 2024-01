Navori Labs wird den Fachbesuchern der ISE seine QL Digital Signage- und Aquaji Analytics-Softwarelösungen näherbringen – vor allem in Kombination der beiden. Dafür gibt es unter anderem eine Vorschau auf Aquaji-Module, die auf Schlüsselmetriken innerhalb der QL-Softwareumgebung zugreifen und diese analysieren können. Zielgruppe sind hierbei vor allem Retail-Media- und DooH-Netzwerkbetreiber. Navori wird auch eine Vorschau auf eine ähnliche Integration in seinem Medienplayer-Dongle der nächsten Generation geben, dessen Veröffentlichung für später in diesem Jahr geplant ist.

„Wir haben unsere Analyselösung mit Blick auf die Herausforderungen entwickelt, die Unternehmen hatten, um wirklich zu verstehen, wie das Publikum mit ihren Digital Signage-Inhalten umgeht“, sagt Jerome Moeri, CEO von Navori Labs. „Unsere integrierte Lösung automatisiert und individualisiert die Bereitstellung von dynamischen Inhalten und ermöglicht eine präzise Messung des Publikumsinteresses und der DooH-Kampagnen. Besucher unseres ISE-Standes können erfahren, wie die neuen, verbesserten KI-Funktionen innerhalb unserer Softwarelösungen eine größere Vereinheitlichung einführen, um es Unternehmen zu vereinfachen, die Präsentation dynamischer Inhalte mit der Analyse des Publikumsverkehrs zu verbinden.“

On-Demand-Inhaltserstellung

KI- und Computer-Vision-Lösungen helfen dabei, durch eine datengesteuerte, kontextbewusste Inhaltsautomatisierung das Engagement des Publikums zu steigern. Hierfür sammelt Aquaji anonym demografische Daten des Publikums. Diese Informationen werden an die QL-Serie weitergeleitet, die wiederum Inhalte und Anzeigen auslösen kann, die auf bestimmte Verbraucher zugeschnitten sind.

Navori wird auch einen On-Demand-Service für die Erzeugung von KI-Inhalten vorstellen, die auf bestimmte Branchen oder Anwendungsfälle zugeschnitten sind, zusammen mit verbesserten Echtzeit-Datenintegrationsfunktionen; letztere sollen es Navori-Kunden ermöglichen, ihre eigenen Konnektoren für den Datenabruf zu entwickeln.

Navori Labs stellt in Barcelona am Stand 6H460 aus.

