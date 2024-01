Peerless-AV hat eine Neugestaltung seines Angebots an mobilen Display-Trolley-Lösungen angekündigt und bringt die neuesten überarbeiteten Modelle mit nach Barcelona.

Die voll ausgestatteten Smartmount Flat Panel Trolleys SR860-EUK und SR898-EUK sowie der neue Paramount Flat Panel Trolley PR565-EUK ergänzen das bestehende Sortiment und bieten den Kunden eine größere Auswahl an Optionen für den Einsatz großformatiger oder interaktiver Displays in Unternehmen, im Bildungswesen, im öffentlichen Sektor, bei Veranstaltungen oder in Ausstellungsräumen.

Elegantes Design

„Wir freuen uns sehr über die Einführung dieser neuen Trolleys. Und wir wissen, dass unsere Kunden und OEM-Partner das auch tun werden. Sie aus der Nähe und in natura zu sehen, macht den Unterschied“, sagt John Potts, Präsident von Peerless-AV. „Trolleys und Ständer sind das Herzstück unseres Geschäfts und werden in der gesamten EMEA-Region und international immer stärker nachgefragt, um jede Display-Applikation zu unterstützen, in der eine attraktive mobile Unterstützungslösung benötigt wird. Wir haben das Feedback unserer Kunden aufgenommen und unser Versprechen eingelöst. Unser Engagement für eine kontinuierliche Produktverbesserung, die Berücksichtigung von Umweltaspekten und das Eingehen auf die sich verändernden Kundenbedürfnisse haben zu diesen neuen mobilen Trolleys geführt, die ein völlig neues, minimalistisches Aussehen haben, das eine noch einfachere Installation, Handhabung und Zugang ermöglicht.“

Bei den neuen Smartmount-Trolleys wurde der Rahmen gemäß den UL-Belastungsanforderungen getestet. Das neue elegante, röhrenförmige Design ist eine deutliche Weiterentwicklung der bisherigen Modelle – die ebenfalls im Line-up bleiben werden, zum Beispiel die Produkte SR560M und SR598.

Für schmale Türen und flexible Höhen

Ein wichtiges Verkaufsargument für die neuen Trolley: Sie können durch kleine Türöffnungen mit einer Breite von nur 762 Millimetern gleiten . Der Rahmen ist auch für den Transport und die Lagerung mehrerer Trolleys auf kleinstem Raum optimiert. Die Beine bieten mehr Platz bei der Interaktion mit dem Display, sodass sich die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer deutlich verbessert hat. Zudem passen die Trolleys unter einen Tisch für Videokonferenzen.

Beim SR860 und SR898 gibt es fünf Höheneinstellungen, die in Schritten von ca. 100 mm zwischen 1,26 m und 1,67 m vom Boden aus eingestellt werden können. Für die Nivellierung des Bildschirms stehen dem Nutzer bis zu 5 Grad Lotrecht zur Verfügung.

Für den vollständigen Aufbau eines Trolleys durch eine Person in weniger als 15 Minuten wird nur ein Werkzeug benötigt. Die Kabelführung verläuft an den Beinen entlang, und bei den Modellen SR860-EUK und SR898-EUK verbirgt sich hinter einer aufklappbaren Abdeckung ein Stauraum für das integrierte, 1,5 Meter lange IEC-Netzkabel, das mit einer magnetisch gesicherten Kabelaufwicklung beim Transport oder bei der Lagerung an seinem Platz bleibt. Alle drei Modelle verfügen über eine Ablage, auf der Laptops und Schreibutensilien untergebracht werden können.

Für Räume mit Glaswänden

Die aus ABS-Kunststoff gefertigte Abdeckung hinter dem Display bietet Platz für Kabel und Mediaplayer. Sie ist abnehmbar und lässt Wifi-Signale durch. Sie eignet sich beispielsweise gut für Besprechungsräume mit Glaswänden, in denen kein Display angebracht werden kann und daher eine Trolley-Lösung benötigt wird, die von allen Seiten attraktiv aussieht.

Der SR860-EUK unterstützt Bildschirme von 43 bis 75 Zoll sowie mit einer maximalen Last von 56,7 Kilogramm. Der SR898-EUK unterstützt Bildschirme von 55 bis 110 Zoll mit einer Last von 136,1 Kilogramm. Beim PR565-EUK sind es 68 Kilogramm bei 55 bis 75-Zoll-Displays. Weiteres Zubehör ist erhältlich, darunter die ACC-SB2 Soundbar/VC-Bar-Halterung.

Mit invidis kostenlos zur ISE invidis-Leser kommen gratis auf die ISE 2024.

Alle bestehenden Trolleys, einschließlich der Smartmount SR560M, SR560-FLIP2 und SR598 sowie des Paramount PR598-M, verfügen jetzt über einen dreiteiligen Sockel, was eine kleinere, nachhaltigere Verpackung, mit einem geringeren CO2-Fußabdruck und geringeren Versand- und Logistikkosten für Sie und ihre Kunden bedeutet.

Die Modelle werden von Peerless-AV erstmals auf der ISE 2024 am Stand 3R300 gezeigt.

