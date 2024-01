Die ersten Digital Signage-Anbieter kündigen ihre Präsenz auf der ISE an – unter ihnen der spanische CMS-Software-Anbieter Nsign.tv, der ein neues IoT-Modul seiner Plattform vorstellen will. Das Modul funktioniert mit Technologien wie Gesichtserkennungskameras, NFC, RFID, QR-Codes, berührungslose Sensoren und Spracherkennungssysteme. Mit dieser IoT-Integration können User interaktive Echtzeitinformationen auf ihren Screens darstellen.

Auf seinem Stand demonstriert Nsign.tv das Modul in Verbindung mit einer Gesichtserkennungskamera, die Daten wie Geschlecht und Altersgruppe erfasst. Das wiederum ermöglicht eine personalisierte Kundenansprache über das Digital Signage-Display.

Mit invidis kostenlos zur ISE invidis-Leser kommen gratis auf die ISE 2024. Hierfür einfach den speziellen invidis-ISE-Code ISE2024invidis bei der Anmeldung angeben. Eine genaue Anleitung dafür finden Sie hier.

Außerdem zeigt der Anbieter das BI-Modul seiner Plattform vorstellen, das Daten aus verschiedenen Quellen in Dashboards umwandelt. Dies umfasst Publikumsanalysen, Inhaltsübertragungsdaten und die Verbindung zu POS-Systemen. Besucher können sich auch die Applets der Plattform anschauen. Das sind HTML5-Anwendungen, die interaktive und anpassbare Inhalte liefern. Zum Schluss präsentiert Nsign.tv, wie man die CMS-Plattform für Video Processing bei LED-Screens verwenden kann, ohne eine Video Scaler zu nutzen.

Nsign.tv wird auf der ISE, die vom 30. Januar bis 2. Februar in der Fira Gran Via Barcelona stattfindet, am Stand 6H680 zu finden sein.

