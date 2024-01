PPDS Wave ist seit einem Jahr auf dem Markt – sie unterstützt alle Familien und Generationen von professionellen Philips-Displays und wird ab diesem Frühjahr auch für Philips LED- und Philips Tableaux E-Paper-Displays verfügbar sein. Neben dem Remote Device Management bietet die Plattform auch IT-Sicherheits- und Green-Signage-Funktionen.

Software-Lösungen von Display-Herstellern sind derzeit in aller Munde: Samsung bringt die neue Experience-Plattform VXT auf der ISE auf den Markt, während PPDS Wave sich immer mehr etabliert. invidis sprach mit Sian Rees, Global Business Development Director Software bei PPDS.

„Über 5.000 Philips Professional Displays werden bereits über Wave verwaltet. Bei PPDS sind wir stolz auf diesen Meilenstein. Und jede Woche werden weitere Hunderte von Displays zur Plattform hinzugefügt werden.“ Es überrascht nicht, dass das Interesse bisher in Europa am größten war, aber PPDS sieht, dass Remote Device Management von professionellen Displays auch in Asien und Nordamerika zunimmt.

Jedes neue professionelle Philips-Display mit Android SoC – und ab dem zweiten Quartal auch Philips LED und Philips Tableaux – wird mit vorinstalliertem Wave ausgeliefert. Und immer mehr Partner registrieren ihre Hardware auf Wave, das in der Basisversion kostenlos genutzt werden kann. „PPDS glaubt an langfristige Partnerschaften. Wir wollen Systemintegratoren und B2B-Anwendern wertschöpfende Tools an die Hand geben, mit denen sie ihre Philips-AV-Lösungen so lange, sicher und nachhaltig wie möglich nutzen können“, sagt Sian Rees.

Hohe IT-Sicherheit

Als Teil eines der größten Hersteller der Welt – TPV, der neben anderen Marken auch Philips-Displays herstellt – bietet PPDS Display-Hardware, SoC, Android OS und Wave aus einer Hand. „Bei der Entwicklung von Sicherheitslösungen betrachten wir den gesamten Technologiestapel. Durch die Einführung von Wave erhalten die Nutzer Zugang zu höchster IT-Sicherheit. Ein Display, für das Wave beantragt wurde, verfügt über ein eindeutiges Zertifikat, das nicht dupliziert werden kann, und ermöglicht Optionen zum Sperren von Anschlüssen wie USB und RC, um Manipulationen am Gerät vor Ort zu verhindern.“ Das Wave-Team mit Sitz in Belgien und Indien ist bereits ISO 27001-konform. Die Zertifizierung soll im zweiten Quartal erfolgen, das Audit ist bereits im Gange.

Neben der IT-Sicherheit bietet PPDS Wave auch Green-Signage-Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit, die Displays bei Nichtgebrauch in den Standby-Modus zu versetzen. Dies kann entweder über das Wave-Portal oder über die API erfolgen. „Wir haben Wave als API konzipiert, damit alle Funktionen für eine einfache Integration durch unsere Anwendungspartner zur Verfügung gestellt werden können. Unser Ziel ist es, die erstklassigen und einzigartigen CMS-Angebote in der Branche zu ergänzen und es ihnen zu ermöglichen, die beste Kundenerfahrung mit Zugriff auf alle Anzeigefunktionen zu bieten. Immer mehr CMS sind über unseren professionellen App-Store verfügbar.

