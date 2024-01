Signagelive hat sich mit dem KI-Tech-Anbieter MeldCX zusammengetan, um KI-gesteuerten Digital Signage-Content auf der Grundlage sensorbasierter Informationen zu optimieren. Mit der Kombination der Lösungen können DS-Netzwerkbetreiber ihre Inhalte genauer aussteuern und somit auch bessere Vorhersagen zur Wirkung erhalten.

In Verbindung mit einem ChromeOS-, Windows-Media-Player- oder Brightsign-Gerät sowie einer kompatiblen Kamera nutzt die kombinierte Lösung fortschrittliche Bildanalyse, um die Digital Signage-Ergebnisse zu verbessern und aufschlussreiche Inhalte zu liefern, um Content für bevorzugte demografische Zielgruppen zu erstellen oder oder vorher festgelegte Szenarien und Verhaltensweisen wie Verweildauer und/oder Aufmerksamkeit zu berücksichtigen.

Mit dem Modul „Content at the Right Opportunity“ von MeldCX können Kunden Werbekampagnen nach Persona-Zielgruppen überwachen und A/B-Tests durchführen. Durch die Integration mit der Signagelive-Plattform für Proof-of-Play-Daten ist es auch möglich, die Leistung von Kampagnen zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten zu messen, indem Playback-Analysen mit Verkaufsberichten und anderen Geschäftsmetriken verglichen werden.

Mit Signagelive kann zudem eine Planungsfunktion genutzt werden, um die richtige Zeit und den passenden Screens auszuwählen, an die die Kampagnen geliefert werden sollen; Live-Inhalte können bei Bedarf in Echtzeit aktualisiert werden.

KI kann Regeln definieren

Mit der Viana Inference Rules Engine von MeldCX kann die KI zusätzlich Regeln festlegen, die vordefinierte Faktoren identifizieren, wie zum Beispiel demografische Gruppierung, Verhalten, Produkt- und Zoneneinbindung, Fahrzeugtypen, Reiseprofile und sogar die im Sichtfeld der Kamera getragenen Kleidungsstücke.

Diese Regeln können auch so angepasst werden, dass sie anonym mehrere Szenarien identifizieren und die Entscheidungen über den Inhalt auslösen, zusammen mit der Möglichkeit, sie an einen bestimmten Bedarf anzupassen, zum Beispiel eine Wartezeitschwelle.

Die Integration von Signagelive mit MeldCX ist laut Jason Cremins, CEO von Signagelive, der einfachste Weg, um Vision AI für jede Digital Signage-Strategie nutzbar zu machen: „Die Einführung von KI hat das Spiel verändert, aber bisher war es schwierig und oft kostspielig, sie zu nutzen, ohne dass es einen klaren Nutzen und Return on Investment gab. Unsere Integration mit MeldCX macht die Einführung von KI-gestütztem Digital Signage wesentlich einfacher, da nur ein kompatibler Player und eine KI-Kamera erforderlich sind. Ohne die Notwendigkeit von Entwicklern können Sie es auf jedes alltägliche Geschäftsszenario anwenden, sei es zur Personalisierung von Inhalten für verschiedene Teams am Arbeitsplatz oder zum Upselling an ausgewählte Kunden-Personas.“

Stephen Borg, CEO von MeldCX, fügt hinzu: „Wir freuen uns, diese Zusammenarbeit auf den Markt zu bringen. Die nahtlose Integration ermöglicht es den Kunden, von der programmierten Beschilderung zu einem intelligenten Rahmen für die Kommunikation, das Engagement, die Analyse und die Optimierung über eine breite Palette von Anwendungsfällen hinweg überzugehen, basierend auf dem Kontext des jeweiligen Augenblicks und unterstützt durch Verantwortlichkeit und Effektivität. Dies geht weit über das Geschlecht, das Alter und die Stimmung hinaus, an die sich die Branche gewöhnt hat und die in ihrer Wirkung bisher begrenzt waren. Die Möglichkeit, die Konversionsraten von Kunden zu verstehen und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, sowie der Einfluss von KI-generierten Inhalten auf Marketingstrategien, waren lange Zeit das fehlende Element, und jetzt können wir diese Herausforderung angehen.“

Signagelive wird die neue kombinierte Lösung auf dem Stand 6G820 auf der ISE das erste Mal live präsentieren.

