Auf der ISE 2024 wird Viewsonic seine Gesamtlösung für den Workspace vorführen – einschließlich neuer kollaborativen Ergänzungen und der Range an LCD-Monitoren, All-in-One-LED-Displays, Projektoren und interaktiven Viewboard-Displays in verschiedenen Größen.

Neu ist dabei unter anderem die Viewsonic Meeting Space Solution für Microsoft Teams Rooms. Sie umfasst einen vorinstallierten Microsoft Teams-Rooms-PC, eine Touch-Konsole und eine 3-in-1-Konferenzkamera-Bar mit Lautsprecher und Mikrofon. Die Lösung ist mit einer Vielzahl von Bildschirmtypen und -größen kompatibel – sowohl von Viewsonic als auch von anderen Marken. Mit dem Produkt können Gastgeber MS-Teams-Meetings mit einem Klick auf der Touch-Konsole im Besprechungsraum starten. Die Meetings werden mit einer Auflösung von bis zu 4K übertragen. Darüber hinaus verfügt die Kamera-Bar über eine Technologie zur Stimmerkennung, die das Gesicht des Sprechers automatisch auf dem Bildschirm zentriert.

Teamwork-Software für Whiteboards

Zudem feiert auf der Messe Teamwork Premiere: Die kollaborative Whiteboard-Software ist als Add-on verfügbar lässt sich über den Browser von allen Geräten nutzen. Mithilfe der verschiedenen Workflow-Vorlagen auf der Plattform können Teammitglieder in Echtzeit auf dem Whiteboard zusammenarbeiten.

„In unserer technikbegeisterten Welt ist die Einfachheit der Technologie das ultimative Ziel für Viewsonic Workspace Solutions“, kommentiert Clifford Chen, General Manager der Presentation Group bei Viewsonic. „Während die Interaktion in persönlichen Meetings unübertroffen ist, kann die intuitive Viewsonic Meeting Space Solution eine effektive Alternative bieten, die den persönlichen Kontakt nachahmt und somit Reisezeit und Kosten für Gruppenarbeiten spart. Gleichzeitig verbessert Viewsonic Teamwork die nahtlose Zusammenarbeit so, als ob sich alle Mitglieder im selben Raum befänden und in Echtzeit an einem oder mehreren Dokumenten zusammensetzen würden und diese gleichzeitig bearbeiten. Zusammen schaffen diese Entwicklungen einen neuen virtuellen Arbeitsraum.“

Auf dem Stand 2R600 zeigt Viewsonic in Barcelona, wie die Meeting Space Solution und Teamwork mit dem interaktiven 86-Zoll-Viewboard-Display zusammenarbeiten.

