Vuwall wird auf der ISE 2024 in Barcelona seine IP-KVM-Videowandlösungen vorstellen. Im Mittelpunkt steht dabei die Funktion PAK KVM , die jetzt in der zentralen TRX-Videowand-Management-Softwareplattform des Unternehmens enthalten ist. Darüber hinaus wird Vuwall die Version 3.6 von TRX vorstellen, die erweiterte KVM- und Videowand-Management-Funktionen, verbessertes Skripting und Sicherheitsverbesserungen bieten soll.

Mit PAK KVM können Bediener lokale und entfernte IP-Quellen nahtlos mit Tastatur und Maus auf einer persönlichen Videowand, auf lokalen Displays oder auf der Hauptvideowand steuern, die von Vuwalls PAK, einem skalierbaren, vernetzten Multiview-Videowand- und KVM-Knoten, gesteuert werden. Die kompakte Appliance vereinfacht die Bereitstellung von Videowänden, verringert das Projektrisiko und soll Integratoren und Endbenutzern eine höhere Zuverlässigkeit bieten.

Neue Version von TRX

Als Teil des Vuwall-Ökosystems wird PAK von der zentralisierten Management-Softwareplattform TRX verwaltet, die jetzt in der Version 3.6 verfügbar ist und auf der ISE zum ersten Mal gezeigt wird. Mit TRX können Benutzer praktisch jeden Quellentyp über eine Drag-and-Drop-Oberfläche konfigurieren, verwalten und an jedes Display verteilen. TRX gewährleistet laut Vuwall die Interoperabilität in einer Multimarken-AV-over-IP-Infrastruktur und ermöglicht es Anwendern, mit dem integrierten Bedienfelddesigner kundenspezifische Bedienfelder zu erstellen, die in einem Browser, auf einem Tablet oder auf einem mobilen Gerät ohne Programmierung ausgeführt werden können.

Die neuesten KVM-Funktionen von TRX eignen sich für Multiroom-Visualisierung, Situationsbewusstsein, Kontrollräume und Remote-Operator-Umgebungen.

Encoder und SOC-Bescheinigung

Ebenfalls auf dem Stand zu sehen ist der Vustream 350, ein lüfterloser IP-KVM-Encoder, der Videos bis zu 4K über Standard-Gigabit-Ethernet bei niedrigen Bitraten und sehr geringer Latenz liefert. Vustream 350 überträgt Video und Audio über HDMI sowie Tastatur und Maus über ein verschlüsseltes AES-256-Signal. Es ist kompatibel mit TRX- und PAK-Videowand- und KVM-Knoten, sodass Bediener-Workstations die an Vustream 350 angeschlossenen Quellen mit geringer Latenz steuern können – wodurch der Benutzer nicht merkt, dass er ein entferntes Gerät steuert.

Vuwall wird außerdem über den erfolgreichen Abschluss der System and Organization Controls (SOC) 2 Typ I Bescheinigung für Sicherheit informieren. SOC 2 ist ein Rahmenwerk für die Verwaltung und Sicherung von Daten, das Kriterien für die Verwaltung und den Schutz von Kundendaten auf der Grundlage von fünf Kriterien für Vertrauensdienste definiert: Sicherheit, Verfügbarkeit, Integrität der Verarbeitung, Vertraulichkeit und Datenschutz. Zusätzlich wird das Unternehmen beim Control Rooms Summit auf dem Rednerpodium Präsenz zeigen.

Vuwall ist am Stand 5D700 auf der Fira Gran Via zu finden.

