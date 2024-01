Die LG Objet Collection – das sind die Staffelei-artigen OLED-Screens, die LG im Dezember 2022 vorstellte. Schon für den Launch ging LG eine Kooperation mit der Automarke Maserati ein: Die Premiere der Screens fand im Maserati Experience Center in Hongkong statt. Jetzt kooperiert LG für die Objet Collection mit einem weiteren Lifestyle-Designbrand, dem dänischen Möbelhaus Bo Concept.

Die LG Objet Collection Posé war bis Ende Dezember letzten Jahres in 24 Bo-Concept-Showrooms in Frankreich ausgestellt. Das Strategie dahinter ist klar: Die Objet Collection, die im Design einer Leinwand gleichen sollen, spricht weniger die Technologie-affinen als die Design-affinen User an. Und die sollen die Screens mit ihren liebsten Lifestyle-Brands assoziieren.

Die Strategie will LG zukünftig weiter verfolgen und kündigte bereits die Kooperation mit weiteren Designermöbel-Marken an.

Anzeige