Fashion Retailer lieben ehemalige Kinos – in Madrid haben sich Primark und Uniqlo in dort breit gemacht, in Miami Beach ist es H&M und in Barcelona Mango im ehemaligen Alexandra Kino. Schon 2015 übernahm die Modekette aus Katalonien das ehemalige Lichtspielhaus und wandelte es in einen Fashionstore um. Nach der Pandemie wurde der Store nun komplett renoviert und im mediterran inspirierten New Med-Konzept wiedereröffnet.

Außerhalb von Mango Flagshipstores wurde das neue Konzept nun erstmals realisiert. Dass das ehemalige Kino nicht als Flagship zählt, liegt an der riesigen Anzahl von 28 Stores mit 16.000 Quadratmetern, die Mango in seiner Heimatstadt betreibt. Im ehemaligen Cine Alexandra-Gebäude präsentiert Mango Auszüge seines Angebots auf 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Laut Mango sind Nachhaltigkeit und architektonische Integration der Schlüssel zu diesem neuen Design. Das Green-Store-Konzept umfasst ökoeffiziente Beleuchtung, Heizung und Belüftung sowie die Verwendung von nachhaltigen Materialien.

Minimal Signage mit großer Wirkung

Aus Digital Signage-Sicht ist der Store auf den ersten Blick eine Enttäuschung. Außer einer für den Kinoraum nicht sonderlich großen LED verzichtet Mango auf digitale Touchpoints. An den beiden angrenzenden Wänden setzt Mango auf großformatige Spiegel, die das Hauptprogramm der LED spiegeln. Minimaler Aufwand – große Wirkung.

Spiegel statt Screens ist in der Digital Signage-Branche nicht sehr beliebt – doch wer beim Content-Erlebnis kleine Abstriche macht, kann damit gut fahren. Nicht nur spanische Fashionketten, sondern auch große Travel Retailer und Victoria’s Secret setzen auf Spiegel in Kombination mit Signage. Doch so ansprechend wie im Herzen Barcelonas haben wir es bisher selten erlebt.

