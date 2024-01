Die Wohnungsgenossenschaft „Sächsische Schweiz“ in Pirna ersetzt sämtliche Papieraushänge durch die digitale Haustafel von Gekartel. Nach einem Pilotprojekt 2020 werden nun Ende 2024 in allen 240 Hauseingängen der Genossenschaft Informationen zu Instandhaltungsarbeiten, Hausreinigung, Müllabfuhrtermine und Mitgliedernews der Wohnungsgenossenschaft über die digitalen Haustafeln in 22 Zoll ausgespielt.

Die Inhaltspflege erfolgt über die Digital Signage-Software Sitekiosk des Unternehmens Provisio. Mit der Umsetzung eines neuen Layouts kann das künftig auch über eine Schnittstelle direkt aus dem CRM-System IVMPro geschehen. Damit brauchen die Mitarbeiter nur in einem System Mieter- und Objektdaten zu pflegen.

Den Weg vom Papieraushang hin zur Digitalisierung aller Hauseingänge sieht Vorstand Matthias Staude als wichtigen Schritt, um mit den begrenzten Personalressourcen in der Verwaltung dennoch eine optimale und zeitnahe Mieterkommunikation zu gewährleisten und darüber hinaus Prozesse zu verschlanken. „Mit Gekartel haben wir nicht nur jemanden direkt vor der Haustür an der Seite, sondern zudem einen verlässlichen Partner, der auf unsere individuellen Wünsche eingeht und bei Fragen persönlich und mit direkten Lösungsvorschlägen erreichbar ist“, fügt Matthias Staude hinzu.

Für Brandschutz optimiert

Bei den Haustafeln handelt es sich um Touchdisplays mit 22 Zoll, die für den Brandschutz nach den Empfehlungen der VdS 6024 optimiert sind und sich somit leichter in Flucht- und Rettungswegen installieren lassen. Unter anderem ist eine E-Bulb von Job eingebaut. Zusätzlich sind die Gerätegehäuse und verbauten Komponenten sind in Anlehnung an die DIN EN ISO 1716:2010-11, DIN EN 13823 und DIN EN 13501 (B-s1, d04) durch die MPA Dresden geprüft und zertifiziert.

Die von Gekartel angebotenen Touchdisplays in den Größen 22, 32, 43 und 55 Zoll sind alle nach VdS 6024 zertifiziert. Mit einer brandschutzfähigen Variante seiner digitalen Haustafeln beschäftigt sich Gekartel seit einiger Zeit – und engagierte sich auch bei der Erstellung der VdS 6024.

