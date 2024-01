In den USA gibt es 170.000 Tankstellen, viele davon ein Trauerspiel in Bezug auf Einkaufserlebnisse. Aber ähnlich wie in Europa (unter anderem Circle-K-Übernahme von Total) rüsten die Mineralölkonzerne ihre nüchterne Infrastruktur mit ansprechenden Shops auf. Zu kaufen gibt es Snacks, Reisebedarf und Convenience-Produkte. Nirgendwo sonst werden so viele Energydrinks verkauft wie an US-amerikanischen Tankstellen.

Ein idealer Ort, um neue Digital-Retail-Konzepte in Kombination mit etablierten Digital Signage-Touchpoints zu testen. Der Mineralölkonzern Chevron hat dafür drei Tankstellen an der Westküste als Testmärkte ausgewählt. Zusammen mit dem US-amerikanischen Digital Signage-Integrator CRI (invidis Ranking), Samsung, IBM und einigen anderen Partnern digitalisiert Chevron die Tankstellen-Stores.

Die Journey beginnt im Schaufenster

Eine Besonderheit amerikanischer Tankstellen ist, dass Kunden vorab direkt an der Tanksäule zahlen. Der in Europa notwendige Zahlvorgang im Store fällt dort flach. So entschieden sich Chevron und CRI, die Aufmerksamkeitsphase im Schaufenster zu beginnen. Mit Highbrightness-Displays – teilweise doppelseitig – werden Angebote beworben. Als Digital Signage-Plattform entschied man sich für Samsung Magicinfo, dessen Nachfolger Samsung VXT diese Woche auf der ISE 2024 in Barcelona präsentiert wird.

Instore installierte CRI weitere Displays strategisch in stark frequentierten Bereichen, wie zum Beispiel am Getränkespender, in den Gängen, oberhalb der Kühlmöbel und hinter der Kasse.

Auf den Digital Signage-Displays im Store testet Chevron neben Promotion (inklusive Call-to-Action) zusätzliche dynamische Content-Konzepte:

Sprinklr Social: AI-gestützte soziale Medien interagieren mit Käufern über Social-Media-Kampagnen, beispielsweise Online-Umfragen zu ihren Lieblingsgeschmacksrichtungen von Erfrischungsgetränken. Diese Daten über Verbraucherpräferenzen helfen Chevron bei seinen Merchandising-Entscheidungen.

IBM Weather: Lokale Wettervorhersageinformationen in Echtzeit ermöglichen intelligente kontextsensitive Verkaufskampagnen. Wenn die Wettervorhersage beispielsweise eine Woche lang Sonnenschein prognostiziert, löst das CMS automatisch eine Aktion für Autowaschanlagen aus.

Retail Analytics für Retail-Media-Vermarktung

Ausgerüstet werden die Chevron Teststores auch mit Retail Analytics Shopper-Tracking-Lösungen von Fastsensor. Die Sensoren liefern Einblicke in die Bewegungsmuster, Interaktionen mit Waren und Conversion-Berechnungen – analog zu den Daten, die im E-Commerce erhoben werden.

Verhaltensanalysen helfen Chevron, das echte Kundenverhalten zu verstehen und das Einkaufserlebnis zu optimieren. Der Content der Digital Signage-Screens wird dynamisch in Abstimmung mit Kundenverhalten und Verkaufszahlen angepasst.

Der AI-Weinberater

Verkaufsmitarbeiter in Tankstellenshops sind in der Regel keine Weinexperten. Dazu testen Chevron und CRI den Einsatz von menschlichen AI-Bots. „Sam der Sommelier“ ist ein hyperrealistisches, AI-gestütztes virtuelles Wesen, das mit Kunden per Sprache oder Live-Chat über eine App interagieren und Empfehlungen für Weinbegleitungen zu ihren Lebensmitteleinkäufen geben kann.

Kunden können sich über die Weine informieren, passende Weine zum Essen empfehlen lassen, an einem Quiz teilnehmen und mit digitaler Hilfe den Wein im Regal finden. Dazu setzen die Amerikaner auf ein Samsung Tablet am Warenregal.

