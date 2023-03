Mit der Elektrifizierung der Automobilwelt und dem geplanten Verbot von Verbrennungsmotoren verändert sich die Rolle von Tankstellen. Elektroladesäulen benötigen keine aufwändige Tankstelleninfrastruktur und können faktisch überall aufgebaut werden. Mineralölkonzerne müssen das Geschäftsmodell Tankstelle neu erfinden. Schon heute ist das Shop-Geschäft mit Tabakwaren, Süßwaren und Heißgetränken für Tankstellen enorm wichtig.

Der französische Energiekonzern Total zieht nun Konsequenzen aus der sich verändernden Motorisierung und verkauft sein Tankstellennetz in Deutschland und Benelux an den kanadischen Convenience-Store-Konzern Alimentation Couche-Tard. ACT ist besser bekannt mit seinen Retailmarken Circle K und On The Run – Shops an Esso Tankstellen.

Aus Digital Signage-Sicht wirft der Verkauf an ACT/Circle K einige Fragen auf. Total Energies hatte erst im vergangenen Jahr den bundesweiten Rollout eines DooH-Netzwerk mit Umdasch abgeschlossen. Zeta Display ist Total-Partner in den Niederlanden. Circle K dagegen setzt auf Visual Art als Digital Signage-Partner.