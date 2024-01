Ein Verknüpfung von Smart Home und vernetzten Autos ist für die Energiewende unerlässlich. Bei der Optimierung des Energieverbrauchs sind abgeschlossene Technologie-Silos ein Hindernis. So kooperiert Samsung mit Hyundai, Kia und Tesla, um Samsungs Smartthings mit den vernetzten Autos zu verbinden. Mit neuen Energiemanagementlösungen rund um „Home-to-Car“ und „Car-to-Home“ werden bisher getrennte Technologiewelten miteinander verbunden.

Die Dienste „Home-to-Car“ und „Car-to-Home“ verbinden das Smart Home mit fahrzeuginternen Infotainmentsystemen und ermöglichen so eine Fernsteuerung in beide Richtungen. Über die Smartthings-Plattform können Benutzer von zu Hause aus eine Vielzahl von Aktionen rund um ihr Auto durchführen – es starten, die intelligente Klimaanlage steuern, Fenster öffnen und schließen sowie den Ladestatus überprüfen. Und vom Auto aus wird auch die Steuerung von Haushaltsgeräten wie Fernseher, Klimaanlagen und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge möglich sein.

Auch Digital Signage und Gebäudesteuerung müssen verbunden werden

Nicht nur für Smart Homes sind IOT-Plattformen der Weg für mehr Nachhaltigkeit und Komfort, sondern auch im B2B-Umfeld. Haustechnik wie Heizung, Kühlung, Licht muss zukünftig auch intelligent mit Digital Signage und Retail-Tech-Sensoren interagieren. Nur so können Unternehmen den Stromverbrauch reduzieren und bestmögliche Kunden-Experiences ermöglichen.

Rechtzeitig zur Ladenöffnung fährt die Klimatisierung hoch, zeitlich koordiniert mit den LED-Walls auf der Verkaufsfläche um extreme Stromspitzen zu vermeiden. Am Abend fährt die Gebäudetechnik auch die Digital Signage-Touchpoints herunter. Im Laufe des Tages wird die Klimatisierung automatisch an die Besucherfrequenz für jeden Raum angepasst. Warum wird nicht auch die Helligkeit von Digital Signage reduziert, wenn keine Kunden in der Nähe sind?

Interdependenzen zwischen HVAC (Heating, Ventilation, AC) und Digital Signage sind viele vorhanden, intelligente Plattformen müssen nur die einzelnen Technologien koordiniert steuern. Wird die Consumerlösung Samsung Smartthings die Plattform auch für B2B? Warum nicht – es wäre nicht das erste Mal, dass Samsung Consumerfeatures in die Digital Signage-Welt einführt.

