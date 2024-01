Viewsonic hat die nächste Generation seiner großformatigen, interaktiven Displays vorgestellt. Die Viewboard IFP33G-Serie ist eine Weiterentwicklung der IFP32-Serie und eignen sich besonders für den Education-Bereich. Die Displays bieten unter anderen eine UHD-Auflösung, hohe Helligkeit von bis zu 450 Candela pro Quadratmeter, Multi-Touch-Funktionalität sowie eine umfangreiche Software-Suite.

Die IPS-Panels verfügen über eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel und einen statischen Kontrast von 1.200:1, wodurch laut Viewsonic bis zu 1,07 Mrd. Farben (10 Bit) dargestellt werden. Das zu 25 Prozent entspiegelte Display im 16:9-Format erlaubt Blickwinkel von bis zu 178 Grad und ist durch ein drei Millimeter starkes und gehärtetes Schutzglas (7H) geschützt. Viewsonic gibt die Anzahl der Betriebsstunden mit mehr als 50.000 Betriebsstunden an.

Zugleich erlauben die sensitive Oberfläche und die 40-Punkt Ultra-Fine-Multitouch-Technologie die simultane Verwendung durch mehrere Nutzer mit der Fingerspitze oder speziellen Stiften, denen auch unterschiedliche Farben zugeordnet werden können. Das Schreibgefühl mit diesen Stiften soll dem auf Papier entsprechen.

Für die Anpassung der Helligkeit wurde ein Umgebungslichtsensor verbaut. Zusätzlich setzen die Displays auf eine DC Flicker-Free-Technologie, welche die Belastung der Augen deutlich. Weiter unterstützt wird die Ergonomie des IFPs durch einen Blaulichtfilter, durch den eine Low-Blue-Light-Zertifizierung erreicht wird.

Die neuen Viewboards sind mit einem Quad-Core -Prozessor ausgestattet und verfügen über 8 GB RAM sowie 128 GB internen Speicher. Zusätzlich kann ein externer PC über das OPS-Slot als Ergänzung integriert werden. Als Betriebssystem kommt Android 11 zum Einsatz.

Zu den Eingängen gehören 3x HDMI in der Version 2.0 mit CEC-Unterstützung, RGB/VGA, Audio (3,5 mm und SPDIF), RS232 und 2x RJ45 sowie ein Slot für einen PC und ein Slot für ein WiFi-Modul. Als Ausgänge bietet das IFP neben HDMI auch klassisches Audio (3,5 mm) und auch zwei 18 Watt-Lautsprecher. Ergänzt werden diese durch unterschiedliche USB-Ports: 4x USB-A 3.0 und 1x USB-A 2.0. Dazu kommen 2x USB-B und USB-C mit einer Ladeleistung von 65 Watt für den Betrieb externer Zuspielgeräte.

Zudem stattet ViewSonic das Viewboard mit einem großen Angebot an Software aus. Die My-Viewboard-Suite für das Whiteboard ermöglicht Wireless Casting und Remote-Geräteverwaltung. Dazu kommen Anwendungen wie VS Launcher, VS Sidetool Bar, VS Manager, VS Starter, VS OTA, VS Live, VS Whiteboard, VS Service, vCastreceiver, VS Display, VS Recorder, E-Airplay, C-Cast, V-Sweeper, V-Board 3.0, Chromium, Office Suite, Cloud Drive, Miracast und Samba.

Die neue Viewsonic-Serie besteht aus drei Geräten: Das IFP8633-G ist ab sofort für 2.499 Euro (UVP brutto) erhältlich. Das IFP6533-G gibt es ab März 2024 für 1.239 Euro (UVP brutto). Das IFP7533-G ist ab April 2024 für 1.865 Euro (UVP brutto) verfügbar.

IFP-52-2F: Erneuerte EDLA-Serie Zudem hat Viewsonic seine IFP52-Serie an interaktiven, großformatigen Displays erneuert. Die neuen Modelle der IFP-52-2F-Serie sollen sich dabei neben der EDLA-Zertifizierung mit drei USB-C Anschlüssen, einer UHD-Auflösung und dem Einsatz der Ultra-Fine-Multi-Touch-Technologie auszeichnen. Die neue Serie ist ab Januar 2024 erhältlich. Die UVP-Brutto-Preise belaufen sich wie folgt: FP8652-2F: 5.399 Euro; IFP7552-2F: 4.199 Euro; IFP6552-2F: 2.889 Euro.

