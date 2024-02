PPDS stellte auf der ISE 2024 neue Hospitality-TVs aus dem Einsteigersegment vor: Die 4500-Serie ist die erschwingliche Alternative für Hotels, Gesundheitseinrichtungen oder Studentenunterkünfte. Wie auch die Philips Mediasuite TVs, die viele internationale Hotelketten nutzen, läuft die 4500-Reihe auf Android TV und verfügt über Chromecast built-in, dem Philips-Alleinstellungsmerkmal. Die neuen Displays gibt es in Größenvarianten von 24 bis 65 Zoll.

Im Vergleich zu früheren Modellen sollen die Displays mehr Flexibilität und verbesserte Funktionen bieten: Sie unterstützen laut PPDS lokale und internationale Kanäle, Catch-up-Dienste und Pay-per-View-Angebote sowie Satellitenübertragung in Europa. Android 11 ermöglicht den Zugriff auf Tausende von Apps über Google Play. Mit Chromecast built-in können User Inhalte von ihren eigenen Geräten auf den Displays streamen.

Zu Security-Zwecken löschen die Displays die User-Daten bei der Abreise. Über die Philips-CMND-Plattform lassen sich alle Philips Hospitality TVs im Netzwerk remote überwachen und verwalten. Mit der Funktion Appcontrol können AV/IT-Teams alle auf dem Netzwerk angezeigten Apps auf einem Fernseher auswählen, installieren und verwalten – entweder kollektiv über eine Flotte von Displays oder auf einzelnen Geräten.

Integrierte Remote-Management-Funktionen ermöglichen die Konfiguration und Überwachung der Geräte. Ein weiterer Punkt, den PPDS beachtete, ist die Hygiene: Die Fernbedienung besteht aus antimikrobiellen Materialien und hat keine hervorstehenden Tasten, sodass sie sich einfach reinigen lässt.

Eine halbe Million Mediasuite TVs

Auf der ISE launchte PPDS nicht nur die neue 4500 Serie, sondern erreichte auch einen Meilenstein mit seiner Mediasuite-Linie: Während der Messe in Barcelona überschritten die Verkaufszahlen die 500.000.

PPDS hatte die Mediasuite-TVs vor fünf Jahren eingeführt. Die Idee war es, den Smart TV von zuhause in das Hotelzimmer zu bringen. Heute hat der Hersteller regionale und internationale Liefervereinbarungen mit Hotelketten wie Accor, B&B Hotels, Best Western, Choice, Four Seasons, IHG, Louvre, Marriott, Radisson und Wyndham.