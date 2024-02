Seit über einem Jahr herrscht Hochbetrieb bei Bütema in Bietigheim-Bissingen. Der Digital Signage Integrator rüstet bundesweit Rossmann Filialen mit Digital Signage Displays aus. Sowohl doppelseitige High-Brightness Displays im Schaufenster als auch normale Indoor-Screens im Kassenbereich. Vereinzelt kommen auch noch zusätzlich digitale Sonderinstallationen zum Einsatz. Bei Rossmann setzt man flächendeckend auf Digital Signage „Made in The Länd.“ Für Bütema ist Rossmann aber zuallererst ein Mobile ERP-Kunde – der große Vorteil des Retail-Spezialisten ein kombiniertes Backoffice & Digital Signage System anbieten zu können.

Milliardeninvestition in den Ausbau der DM-Filialen

Anders bei DM die sich für Digital Detox in ihrem neuen Filialkonzept entschieden haben. Im Karlsruher Durlach-Center betreten DM-Kunden seit kurzem die DM-Welt von morgen. Eine Art offene Piazza empfängt sie, die zum Rundgang durch die inspirierende Welt der Beauty-Produkte einladen soll. Elegant geschwungene Deckenleuchten anstelle von Digital Signage Displays.

Das neue Raumerlebnis Glory im Beautybereich ist nur eines von vielen Elementen der neuen Ladengestaltung, die im Durlach-Center schon umgesetzt sind. Einzige digitale Touchpoints sind Fotodruck-Kiosksysteme die nun mit bequemen Barhockern ausgestattet wurden. Die Foto-Nische steht unter dem Motto „Chill“. Ein eigener Bereich lädt Kinder zum Spielen ein. Daneben sind die Kindertextilien zu finden, erkennbar an einem phantasievoll gestalteten Baum. Das neue Ladenbild soll Lust machen zu schlendern und zu bummeln. Es soll die Aufenthaltsqualität in den Drogerie-Märkten erhöhen.

Die Navigation erfolgt über Elemente in Holzoptik. So leiten stilisierte Gingkoblätter den Kunden zum Bereich Gesundheit. „Wir haben jetzt eine bessere Kundenorientierung“, sagt Sebastian Bayer. „Denn hier ist das Prinzip der kognitiven Landkarte zur Anwendung gekommen.“ Wie ein Tourist sich in Paris anhand von prägnanten Punkten wie Sacré-Coeur, der Seine oder dem Eiffelturm orientiere, so werde im dm-Markt klar: „An der Gloriole finde ich Make-up, bei den Gingkoblättern Gesundheitsartikel, am Baum die Kindertextilien.“ Die Farbgebung des neuen Ladenbilds wird von zarten Pastelltönen bestimmt. Konzipiert haben die Inszenierung der renommierte Ladenbild-Dramaturg Christian Mikunda und der Architekt Christoph Lay, der schon für das bestehende Design der dm-Märkte verantwortlich war.

Nach und nach führen jetzt dm-Märkte in Deutschland die Neugestaltung ein. Sebastian Bayer verspricht, dass der über eine Milliarde Euro teure Umbau zügig vorangetrieben wird: „Wir werden pro Jahr 300 Filialen komplett auf das neue Konzept umstellen. In fünf bis sechs Jahren werden wir mit der Umstellung fertig sein, also Ende 2029.“