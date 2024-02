Mitten in der Berliner City erstrahlt ein neues 40 Meter langes LED-Band: Die DooH-Fläche mit dem Namen „Beussel Mega Wall“ liegt direkt neben dem Berliner Großmarkt. Hinter dem neuen Roadside-Screen steckt die Vermarktungsagentur Verner & Friends. Vor zwei Jahren hatte die Agentur bereits die „Avus Mega Wall“ als längste DooH-Fläche Berlins installiert. Mit der Fläche an der Beusselstraße hat Verner & Friends nun eine zweite Mega Wall im Portfolio.

Das LED-Band ist umgeben von zwei Autobahn-Auffahrten, einem S-Bahnhof und zwei Bus-Stationen. In dieser Location soll sie rund 2,4 Millionen Kontakte monatlich erreichen. „Hier werden Werbebotschaften zum Tagesgespräch in der Hauptstadt“, sagt Ronald Verner, Geschäftsführer der von Verner & Friends. „Mit diesem echten Hingucker am innerstädtischen Verkehrsknotenpunkt erzielen Unternehmen viel mehr Aufmerksamkeit als mit der langweiligen Werbung, die alle anderen auch machen.“

Die Beussel Mega Wall besteht mit einer Länge von 40 Metern und einer Breite von 2 Metern aus insgesamt 80 Quadratmetern LED. Laut Verner & Friends kann der Screen sogar Inhalte in 4K-Qualität wiedergeben. Marken können ihn ab Frühjahr 2024 für ihre Werbespots buchen.