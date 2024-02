Keine GNTM-Staffel ohne einen Außenwerbestunt: Bevor Germany’s next Topmodel auf Prosieben startet, gibt es immer eine breit angelegte Out-of-Home-Kampagne mit einer Highlight-Installation. Dieses Jahr war das der 150 Meter hohe Düsseldorfer Rheinturm, auf dem Heidi Klum in einer Projection-Mapping-Kampagne erschien. Für das Mapping und der gesamten Außenwerbe-Aktion war wieder die Agentur It Works verantwortlich.

Vollflächig posierte Heidi Klum mit ihren Modelanwärtern und -anwärterinnen auf dem Rheinturm – ja, bei Staffel 19 sind erstmals auch männliche Kandidaten dabei. Die gesamte Außenwerbekampagne stand deshalb unter dem Motto „GNTM für alle“. Geschaltet wurde die Projektion zum ersten Mal am Rosenmontag, wo besonders viele Menschen auf den Straßen beim Karneval-Feiern unterwegs sind.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur TNL aus Bielefeld. „Für unsere Show suchen wir immer wieder nach innovativen und aufmerksamkeitsstarken Ideen – auch in der Vermarktung“, sagt Steven Gill, Senior Media Manager bei Prosieben Sat.1 Media. „Die gigantische Projektion auf den Rheinturm in Düsseldorf zu Karneval war ein Riesenerfolg. Aber auch die begleitenden Kampagnen-Aktionen sorgten für enorme Aufmerksamkeit.“

Das Grundrauschen erzeugte It Works mit DooH-Spots und klassischen Plakaten. Im Mediamix waren City-Light-Poster, City-Light-Säulen und Megalights sowie digitale City-Light-Poster, Digital Giants, Station und Mall Video. Insgesamt erschien die Kampagne auf 7.000 OoH-Flächen in 43 Städten. Die Spots und die Motive wurden vom Starfotografen John Rankin Waddell erstellt.

Laut It Works erreichte die Kampagne rund 324 Millionen Kontakte innerhalb von fünf Tagen. Ob es an den männlichen Models oder der OoH-Aktion lag – der Auftakt der GNTM-Staffel soll so erfolgreich gewesen sein, wie die letzten 15 Jahre nicht mehr.

Anzeige