Neil Prime, UK Strategic Client Lead beim globalen Immobilien- und Investmentmanagementunternehmen JLL, ist als nicht-geschäftsführender Direktor in den Vorstand von Ocean Outdoor eingetreten. Dabei bringt er 35 Jahre Erfahrung im Immobilien- und Immobiliendienstleistungsgeschäft mit zu Ocean.

„Was mich beeindruckt, ist die Art und Weise, wie sich Ocean in seinem Sektor differenziert“, sagt Neil Prime. „Das Unternehmen wird von einem Team talentierter Mitarbeiter geführt, und seine wichtigsten Aktivposten sind digitale Wahrzeichen, die in Umgebungen tätig sind, die meine Spezialisierung auf große Immobilien- und Entwicklungsanlagen ergänzen. Der Ort und die Rolle der Anlagen von Ocean in ihren verschiedenen Gemeinschaften stellen eine attraktive Gelegenheit dar. Aus der Sicht der Entwicklung werden die kommenden Jahre für Ocean und auch außerhalb des eigenen Landes sehr interessant sein.“

17 Jahre lang war Neil Prime Mitglied des britischen Vorstands von JLL und leitete in dieser Zeit das britische Bürovermietungsgeschäft. Er leitete das Bürovermittlungsgeschäft in Europa drei Jahre lang bis 2022.

Tim Bleakley, CEO der Ocean Outdoor Group, sagt: „Im Namen des Vorstands freue ich mich, Neil bei Ocean willkommen zu heißen. Die Expertise, die Neil in den Bereichen Immobilien und Asset Management mitbringt, bringt dem Unternehmen einen erheblichen Mehrwert und eine neue Perspektive, während wir unsere Expansionspläne in Großbritannien und Europa weiter vorantreiben.“

Ocean Outdoor will seine Präsenz in Europa weiter ausbauen und gab im vergangenen Monat den Start von Ocean Outdoor Deutschland bekannt.