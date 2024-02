„Es gibt noch so viel Raum zu wachsen“ – das war eine der wichtigsten Erkenntnisse des Digital Signage Summit ISE sowie des ISE Retail Forum. Auf den beiden Events forschten wir nach, wo die Reise für die Digital Signage-Industrie hingehen muss – vor allem in den Bereichen Green Signage, GenAI, Retail Media und Software. Im Anschluss erzählten unsere Panel-Gäste, was ihre Key Takeaways waren:

