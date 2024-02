PPDS hatte auf der ISE 2024 auch für den Bildungsbereich eine Neuheit dabei: 4K Philips Collaboration Displays mit Android SoC. Der Launch umfasst zwei Serien: die „elementary“ Philips Collaboration BDL3152E und die „advanced“ Philips Collaboration BDL4152E. Beide sind in den Größen 65, 75 und 86 Zoll erhältlich.

Die neuen Displays sind die Weiterentwicklung der Philips E-Line Serie, die 2021 eingeführt wurde. Sie kommen in einem neuen Design und laufen auf Android 13. Wie die Vorgänger bieten die Displays eine 3840 x 2160 Ultra HD-Auflösung, haben aber 40 Touch-Punkte – doppelt so viele wie die E-Line. Neben einer bereits integrierten Whiteboard-Anwendung will PPDS bald eine eigene Screensharing-Funktion zur Verfügung stellen, genannt Philips Screenshare. Die Displays unterstützen aber ebenfalls Airplay, Google Cast und Miracast. Bis zu 64 Endgeräte lassen sich gleichzeitig verbinden.

Neue Lernsoftware Philips Genius und Google EDLA

Beide neuen Modelle sollen auch die ersten Philips Collaboration Displays sein, die Philips Genius – eine neue Bildungs-Software – bieten. Das Advanced-Modell kommt auch mit der Google Enterprise Devices Licensing Agreement (EDLA)-Zertifizierung für Bildungsdisplays, was einen erweiterten zum Google Play Store sowie zu den beliebtesten Google Mobile Services (GMS) von Google, wie Google Classroom oder Google Search bietet.

Beide Collaboration-Modelle lassen sich über PPDS Wave remote managen. Das Collaboration 4125 verfügt zusätzlich über einen Präsenzsensor, der basierend auf er Aktivität im Raum den Screen an- oder ausschaltet.

Die Lautsprecherleistung wurde gegenüber der Vorgängerlinie verbessert: Das Modell 3152 hat zwei Frontlautsprecher mit jeweils 16 Watt, das 4125 mit jeweils 20 Watt. Der Speicher wurde auch auf beiden Displays erhöht, mit 32 GB beim 3152 und 64 GB beim 4152, während der RAM ebenfalls auf 4 GB beziehungsweise 8 GB erhöht wurde.

Der genaue Preis ist noch nicht bekannt; PPDS betont jedoch, dieser werde im Vergleich zu früheren und anderen vergleichbaren Modellen auf dem aktuellen Markt deutlich niedriger sein.