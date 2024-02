Für All Star Game LED-Boden kommt in die NBA

Beim NBA Allstar Game 2024 trafen sich am Wochenende wieder die Superstars der besten Basketballliga der Welt, um im Spiel West vs East, in der 3-Punkte-Challenge und im Slam-Dunk-Wettbewerb gegeneinander anzutreten.

Im wahrsten Sinne des Wortes unter den Stars dabei war auch ein Bayer: der LED-Boden des bei Traunstein ansässigen Hersteller ASB Glassfloor, der mit seinen interaktiven LED-Grafiken für spektaktuläre Bilder im Lucas Oil Stadium in Indianapolis sorgte.

Damit kam der LED-Boden, der vor kurzem bereits bei den Basketballern des FC Bayern glänzte, das erste Mal in der NBA, dem Nonplusultra des Basketball, zum Einsatz. „Die Zusammenarbeit mit der NBA bedeutet, dass ASB Glassfloor einen Höhepunkt in der Basketballwelt erreicht hat. Wir sind überwältigt von dem Feedback der NBA“, sagte Christof Babinsky, Geschäftsführer von ASB Glassfloor, im Vorfeld der Veranstaltung. „Hier können wir die ganze Bandbreite der Möglichkeiten des Courts einem größeren Live-Publikum demonstrieren.“

Der digitale Court ermöglicht eine dynamische, individuelle Gestaltung des Spielfelds, die auf jede Eionzelveranstaltung zugeschnitten werden kann. Die Animationen können Spieler oder den Ball auf dem Court verfolgen, für ein normales Spiel wird ein Parkett angezeigt.

Aufbau des ASB Glassfloor

Der ASB Glassfloor besteht aus zwei 5 Millimeter dicken Sicherheitsglasscheiben, die mit einer Sicherheitsfolie laminiert sind. Das Glas lagert auf einem speziell angefertigten LED-Display, welches sich auf Aluminium-Elementen befindet. Auf diese Weise soll der Boden eine sehr gleichmäßige Elastizität und Stoßabsorption bieten. Für den richtigen Halt verfügt das Glas über eine tiefengeätzte Oberfläche mit eingebrannten Keramikpunkten. Letztere verhindern Hautverbrennungen bei Stürzen. Zudem wird die Verletzungsgefahr aufgrund der gelenkschonenen Lumiflex-Oberfläche geringer als auf einem herkömmlichem Belag eingestuft.

