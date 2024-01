ISE 2024 Das Programm am Donnerstag

Die ISE ist seit zwei Tagen in vollem Gange. Wem neben Terminen und Standbesuchen noch Zeit bleibt, der findet vielleicht Interesse an den verschiedenen Networking-Veranstaltungen oder holt sich Inspiration in Keynotes und Tech Talks. Das passiert heute auf der ISE:

Konferenzen

Heute findet die Konferenz rund um Bildungs-Technologie statt. Und auch die Live-Events-Branche, die 2023 wieder einen Aufschwung erlebt hat, trifft sich:

Alles zu den ISE-Konferenzen und zum Ticketerwerb finden Sie hier:

Avixa Women’s Council DACH trifft sich

Auf dem Xchange Live Booth in Halle 4 trifft sich heute die DACH-Gruppe des Avixa Women’s Council. Eingeladen ist jeder – auch die Männer. Das Treffen geht von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr. Parallel dazu trifft sich auch die italienische Gruppe des Women’s Council.

Kostenlose Talks & Networking

Auf dem Avixa Xchange Live Booth finden jeden Tag kostenlose Info-Talks statt. Heute geht es unter anderem um Weiterbildungsmöglichkeiten:

12:00 – 12:45 Uhr: Ask The Experts: What does CTS mean to me?

13:00 – 13:45 Uhr: Ask The Experts: Manufacturers‘ training – education for the AV industry

Am Nachmittag geht es dann um die Verschmelzung der IT und AV sowie um Technologie im Klassenzimmer. Abschließend gibt es von 16:30 bis 18:00 Uhr einen Mixer und Meetup für Education Technology Managers.

Auf der ISE Show Floor Stage in Halle 4 finden weiter kostenlose Tech Talks ab 15:00 Uhr statt. Tipp: Um 17:00 Uhr stellt das kanadische Digitalstudio Moment Factory, das für gigantische immersive Installationen in Flughägen bekannt ist, seine Projekte vor.

Projection-Mapping-Artist Sofia Crespo gibt Keynote

Sofia Crespo ist eine Künstlerin, die unter anderem das Projection-Mapping-Stück „Structures of Being“ auf der Fassade der Casa Batlló entwarf. In ihrer Keynote auf der ISE erzählt sie die Geschichte dahinter. Sie spricht ab 13:15 Uhr im ISE Show Floor Theatre in Halle 4. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Gaming Day auf der Start-up Stage

Auf der Start-up-Stage von Plug-and-Play gibt es heute einen Tag voller Keynotes, Podiumsdiskussionen und Startup-Pitching von den bekanntesten Gaming-Unternehmen und Startups in Spanien.

Anzeige