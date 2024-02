Metallbauer lieben Out-of-Home Stelen – die Ansprüche an die Konstruktion sind hoch. Stelen müssen wetterfest sein, Vandalismus-sicher und große Windlasten widerstehen. Abhängig vom Standort sind auch stabile Betonfundamente notwendig – viel ressourcenfressende Materialien. So liegt es nahe, Stelen so stabil und zukunftssicher zu konstruieren, das sie viele Jahre eingesetzt und auch technologisch aufgerüstet werden können.

Dynascan hat dafür im Rahmen der Green Signage-Strategie eine neue doppelseitige Stelen-Serie entwickelt die neben hinterleuchteten Papier auch LCD, LED und E-Paper unterstützt. So können Out-of-Home-Netzwerkbetreiber auch noch nachträglich ein Technologie-Upgrade integrieren, ohne die gesamte Stele auszutauschen.

Jetzt auch mit E-Paper

Besonders interessant ist auch die Option der E-Paper-Integration. Auf der ISE präsentierte Dynascan zusammen mit E-Ink die ersten 42-Zoll E-Paper-Displays, die sowohl ein- als auch vollfarbig verfügbar sind. Damit können sowohl Fahrplananzeigen als auch statische DooH-Kampagnen angezeigt werden.

Die Deutsche Telekom überraschte in der vergangenen Woche mit einem Announcement, ein E-Paper-basiertes DooH-Netzwerk in Deutschland aufzubauen. Die Tests sollen bereits in den kommenden Monaten starten.