Die Edeka-Regionalgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen (NST) hat eine Retail-Media-Partnerschaft mit Viewento geschlossen. Das DooH-Unternehmen stellt nicht nur sein CMS an mehr als 200 Standorten in der Region zur Verfügung – es übernimmt nun auch exklusiv die Retail-Media-Vermarktung in Märkten, die über digitale Werbeflächen verfügen.

Die Partnerschaft zwischen Viewento und Edeka NST besteht seit 2010, seit diesem Jahr läuft die Vermarktungspartnerschaft.

Bis 2026 ist laut Viewento geplant, alle Märkte der Region – insgesamt 800 – mit digitalem Instore-Retail-Media ausgestattet werden.

Kay Schulz, CEO von Viewento, kommentiert: „Unsere DooH-Lösung bietet eine innovative Plattform für die Kundenkommunikation und entspricht ideal den Anforderungen des modernen Einzelhandels. Es freut uns, Edeka NST auf ihrem digitalen Weg zu begleiten.“

Marcel Schmidt, zuständiger Geschäftsbereichsleiter Aktionsmanagement/Marketing bei Edeka NST, erklärt: „Durch die Kooperation mit Viewento führen wir innovative Lösungen für unsere Kaufleute ein und zeigen unser Engagement für ein modernes Einkaufserlebnis.“

Nach Edeka Nord, das einen Deal mit Framen einging, rüstet somit eine weitere Edeka-Regionalgesellschaft in Sachen Retail Media auf.

Bundesweit vermarktet Viewento 430 Edeka-Filialen mit mehr als 2.000 Screens, die laut P&PS-Studie bei 5 Millionen Shoppern monatlich 15 Millionen Bruttokontakte generieren.

