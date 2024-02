Walmart ist eine amerikanische Retail-Ikone mit 611 Milliarden USD Umsatz (2023) und mehr als 200 Mio Kundenbesuche wöchentlich. Um die 3 Mrd USD erzielt der Supermarktgigant mit Werbevermarktung – primär Retail Media online, in der App und im Store. Um die Werbeeinnahmen zu erhöhen expandiert Walmart in den Bereich Connected TV, dessen Werbeeinnahmen in den USA entegegen dem Linear TV Trend stark wachsen.

18 Millionen aktive Kunden

Der kalifornische Elektronikanbieter Vizio hat sich seit der Gründung 2002 zu einem führenden Anbieter im US Smart-TV Markt entwickelt. Nicht zu vergleichen mit Samsung, LG & Co, aber ein starker Anbieter im US-Markt mit einer Basis von 18 Millionen aktiven Connected TV Nutzern. Für Walmart besonders attraktiv ist das proprietäre Smart Cast Betriebssystem von Vizio, das volle Kontrolle über die Nutzer und die Werbevermarktung ermöglicht.

Die Übernahme von Vizio lässt sich Walmart 2,3 Mrd USD kosten. Walmart plant mit mit seinen Kunden bereits im Wohnzimmer in Kontakt zu treten und Werbetreibenden eine größere Werbewirkung zu ermöglichen. Der Zusammenschluss des Mediageschäfts von Walmart und Vizio soll das Media-Wachstum von Walmart Connect beschleunigen.

invidis Kommentar | Florian Rotberg und Stefan Schieker Die Übernahme eines TV-Herstellers durch eine Supermarktkette ist auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Transaktion. Doch aus Sicht eines Retail Media Anbieters – Walmart erzielt über 3 Mrd mit Werbevermarktung im Store und auf den digitalen Plattformen – ist die Transaktion eine spannende Angebotserweiterung. Vizio verdiente im vergangenen Jahr praktisch kein Geld mit dem Verkauf von Hardware – TV-Displays sind ein chronisch margenschwaches Geschäft. Den überwiegenden Teil des Gross Profit erzielt Vizio mit Werbevermarktung, datenbasierten Dienstleistungen und Lizensierung der Platform. Ein perfektes Beispiel wie sich die Elektronikindustrie vom Hardwaregeschäft zu einem Service-Geschäft wandelt. Ein Trend den man nicht nur im B2C-Umfeld sondern oder im B2B-Geschäft bei Digital Signage erkennen kann. Kein Zufall das Samsung mit VXT einem ähnlichen Geschäftsmodell folgt.

Nicht ganz unbedeutend für den Walmart-Vizio Deal ist, dass Vizio bereits über 50% des Umsatzes mit Walmart gemacht hat. Warum Walmart dann allerdings immer noch ein 50% Aufschlag auf den aktuellen Börsenwert von Vizio gezahlt hat, bleibt erst einmal das Geheimnis des Supermarktriesen. Aus invidis Sicht hat es Walmart wohl primär auf die zusätzliche Reichweite von 18 Millionen aktiven Plattformnutzern abgesehen, um die Retail Media Reichweite jenseits der Stores und digitalen Kanälen zu erweitern. Darüber hinaus erhält Walmart weitere Consumer Daten zur Vermarktung und Attribution. Der Elefant im Raum aus Digital Signage Sicht ist der mögliche Einsatz von Vizio Displays in Walmart Stores als Ersatz für die gegenwärtig eingesetzten professionellen Digital Signage Displays.

Anzeige