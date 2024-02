Gemeinsam mit dem israelischen Technologie-Unternehmen Catch Retail testet Rewe Digital, die IT-Unit der Rewe Group, aktuell in Köln einen digitalen Einkaufsbegleiter: Hierfür sind am Einkaufswagen Tablets angebracht, die personalisierte Produktvorschläge liefern, bei der Warensuche helfen sowie Navigation durch den Supermarkt bieten. Ziel ist in den Worten von Rewe, „ein neues Einkaufserlebnis im stationären Einzelhandel zu schaffen und Möglichkeiten zur Individualisierung zu bieten“.

Das Pilotprojekt wird im Rewe Center in Köln-Bickendorf umgesetzt. Die Technologie dahinter basiert auf KI und begleitet den Einkauf der Kunden. Das System lernt auf diese Weise Einkaufswege, jedoch ohne persönliche Daten dauerhaft zu speichern. Auf Grundlage der Daten prognostiziert das System den Weg durch den Markt und schlägt in Echtzeit zum Einkauf passende Produkte vor.

Der smarte Einkaufszettel

Zusätzlich lassen sich mithilfe einer Kamera an der Rückseite des Tablets Barcodes, digitale Einkaufslisten und auch mitgebrachte handgeschriebene Einkaufszettel einscannen. Die Catch-Lösung erkennt dann die Listen und die Handschrift der Kundschaft und führt sie automatisch zu den Standorten der gewünschten Produkte. Auf dem Weg werden sich rabattierte Produkte oder besondere Angebote vorgeschlagen, die zum Einkauf und zum Einkaufsweg der Kunden passen könnten.

„Wir kennen die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten unserer Kund:innen in unserem Markt sehr gut und können das Sortiment entsprechend gut steuern. Mit diesem Pilotprojekt wollen wir noch einen Schritt weitergehen und prüfen, ob wir noch bessere Insights erhalten und den Kund:innen noch mehr Service anbieten können. Unsere engagierten Mitarbeiter:innen sind auf der Fläche immer ansprechbar – und das wird auch so bleiben. Ein Service wie Catch kann aber die Unterstützung während des Einkaufs noch ausweiten“, erklärt Kaufmann Boris Dugandzic, der das Rewe Center mit seinem Bruder zusammen führt.

