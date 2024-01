Das Retail-Tech-Unternehmen Instacart arbeitet schon länger daran, Einkaufen online und instore immer stärker zu verzahnen – sowohl was die Experience auf Kundenseite als auch die Möglichkeiten der Retailer angeht, Retail-Media-Netzwerke auszubauen und zu verfeinern.

Nun bietet Instacart auf seinen intelligenten Caper-Einkaufswagen – Caper wurde 2021 von Instacart übernommen – die Möglichkeit, Werbung von Drittanbietern auszuspielen. Neben „klassischer Bannerwerbung“ sind auch personalisierte Produktempfehlungen auf der Grundlage des Echtzeit-Einkaufsverhaltens oder des Inhalts des Warenkorbs möglich. Wenn ein Kunde beispielsweise Eiscreme in den Einkaufswagen legt, könnte er eine Empfehlung für Eiswaffeln sehen.

Das neue Angebot „Ads on Caper Carts“ wird in Kürze in den Bristol-Farms-Filialen von Good Food Holdings in Südkalifornien eingeführt, weitere Einzelhandelspartner sollen in den kommenden Monaten folgen. Zu den ersten Werbepartnern gehören Del Monte Foods, Dreyer’s Grand Ice Cream und General Mills.

Damit baut Instacart seine Instore-Kapazitäten aus, nachdem im vergangenen Jahr im Onlinebereich Partner wie The Trade Desk gewonnen werden konnten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Caper Carts sind Teil der Connected Stores Suite von Instacart. Durch den Einsatz von Computer Vision und künstlicher Intelligenz kann der Einkaufswagen Artikel automatisch erkennen, wenn sie in den Korb gelegt werden, so dass die Kunden ihre Einkäufe einpacken und direkt vom Einkaufswagen aus bezahlen können. Unter anderem können Kunden ihre Treuekonten mit den Warenkörben zu verknüpfen, wodurch sie Zugang zu personalisierten Werbe- und Sparaktionen vor Ort erhalten.

Anzeige