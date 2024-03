Tea Shop ist eine Adresse für lose Tees im spanisch- und portugiesisch-sprachigen Raum. Fast 100 Stores in Spanien, Portugal, Italien, Brasilien und Argentinien gehören dazu. Im Sortiment sind mehr als 140 Teesorten. Den Kunden über diese Teevielfalt eine Übersicht zu verschaffen, ist keine einfache Aufgabe. Das übernehmen jetzt Digital Signage-Screens in allen Filialen: In den Schaufenstern platziere Tea Shop jeweils einen 55-Zoll-Screen mit hoher Helligkeit; im Shop selber gibt es jetzt ein 22-Zoll-Touchdisplay, auf dem die Kunden den digitalen Katalog durchblättern können. Auf dem gesamten Display-Netzwerk läuft auf die CMS-Software des spanischen Anbieters Nsign.tv.

Ziel der Umstellung auf Digital Signage war es, die Kunden wirkungsvoller anzusprechen, Produktinformationen darzustellen und das Einkaufserlebnis attraktiver zu gestalten. Auf den Screens präsentiert Tea Shop die verschiedenen Sorten in wechselnden Bewegtbild-Sequenzen. Das macht es den Kunden leicht, neue Sorten zu entdecken. Außerdem informieren sie über Werbeaktionen oder Sonderveranstaltungen.

Für Nsign.tv entschied sich Tea Shop nach Angaben der Marketing-Managerin Ana María Avilés Pinto einerseits aufgrund der einfachen Integrierfähigkeit der Plattform, andererseits aufgrund des Kundendienst-Angebots. Wichtig war dem Team auch, dass die Plattform eine zentrale Verwaltung zulässt und flexible Möglichkeiten der Inhalts-Darstellung bietet.

Die Marketingabteilung von Tea Shop betreibt die Plattform eigenständig. „Dank der intuitiven Benutzeroberfläche kann unser Team die Inhalte der Anzeigen effizient verwalten und aktualisieren, ohne dass dafür fortgeschrittene technische Kenntnisse erforderlich sind“, sagt Ana María Avilés Pinto. Alle Displays laufen außerdem auf Nsign.tv-Playern.