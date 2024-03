PPDS bringt neue LED-Serie der Einstiegsklasse auf den Markt: die Philips Public LED 5000 Serie. Es ist die bisher günstigste Lösung im LED-Portfolio des Anbieters, der sein Angebot gerade mit Hochdruck ausbaut. Nachdem Anfang des Jahres auf der ISE eine All-in-One-Variante und die erste Outdoor-LED dazu kamen, bietet die 5000 Serie nun eine Alternative für öffentliche Innenräume.

Bis zu 1,9 Millimeter Pixelpitch

Die Serie ist in zwei Panel-Größen erhältlich: in 44 und 28 Zoll. Die zwei Varianten sollen es einfacher machen, bestehende LCDs durch LED zu ersetzen und flexiblere Designmöglichkeiten zu bieten. Jedes dieser Panels gibt es in je drei verschiedenen Pixelabständen und Abmessungen: 1,9 Millimeter (128 x 128), 2,5 Millimeter (100 x 100) und 3,9 Millimeter (64 x 64). Alle Varianten kommen auf eine Helligkeit von 500 Nits und einen Betrachtungswinkel von 15o Grad.

Die Module sind für die Daten- und Stromversorgung vorverkabelt. Dadurch geschieht die Installation kabellos und geht damit deutlich schneller. PPDS nennt dieses integrierte Kabelmanagement „Board to Board Design“.

Für Decken-Installationen geeignet

Die 5000 Serie ist die erste Lösung von PPDS, die man an der Decke installieren kann. Die Panels kommen laut Hersteller mit speziellen Anschlussplatten und einer Reihe von optionalen Hebe-/Hängestangen. Mit denen lassen sich die Displays von der Decke bis zu einer maximalen Höhe von fünf Metern abhängen. Für Wandinstallationen gibt es optionale Halterungen und Anschlüsse für Standardhalterungen von 40 x 40 Millimetern oder auch für Metallrohre.

Die Panels sind für Frontservice entwickelt und haben die Schutzklasse IP20, die vor Staub jedoch nicht vor Flüssigkeiten schützen soll. Das Aluminiumgehäuse soll für zusätzlichen Schutz sorgen und die Wärmeableitung verbessern.

Bei der Verpackung achtet der Hersteller nach eigenen Angaben darauf, nur recycelte und recycelbare Materialien zu verwenden. Anstelle von einer Plastiktüten- und Baumwollschaum-Verpackung kommen die Panels in einer Papppolsterung.

Die Entwicklung dieser neuen Serie ist laut PPDS angetrieben von der gestiegenen Nachfrage nach LED-Displays in öffentlichen Bereichen. Besonders eine Einstiegslösung hätten sich Kunden und Partner gewünscht. „Neben unseren unglaublichen F&E-Teams und hochtalentierten technischen Ingenieuren ist eine unserer größten Stärken, dass wir unseren Partnern wirklich zuhören, ihre Bedürfnisse verstehen und effizient darauf reagieren. So entstand die Philips Public LED 5000 Serie, unsere erste LED-Einstiegsserie“, sagt Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development bei PPDS.

PPDS kann seit diesem Jahr erstmals ein komplettes LED-Signage-Lineup aufweisen. Die jüngste Ergänzung war die 6000-Serie für den Outdoor-Bereich.

