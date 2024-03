All Eyes on Screens It Works Group bietet den TV-Boost an

Die It Works Group hat eine Kooperation mit dem Marktanalyse-Unternehmen All Eyes on Screens (AEOS, ehemals Adscanner) geschlossen. Wie schon mit anderen Kooperationspartnern praktiziert, wird It Works TV-Kampagnen mit zusätzlichen DooH-Maßnahmen unterstützen. Somit soll es Werbetreibenden ermöglicht werden, ihre Produktbotschaft reichweitenstark mit dem gewünschten Ergebnis zu platzieren.

Hierfür liefert AEOS auf Stadt- und zukünftig auch auf Postleitzahlen-Ebene Daten zum TV-Konsum. Basis dafür sind TV-Insights aus mehr als einer Million Endgeräten aus dem Vodafone-TV-Universum. It Works nutzt diese Daten, um zu analysieren, ob die jeweilige TV-Kampagne auch lokal oder regional den nationalen Schnitt erreicht oder ob sie über- beziehungsweise unterperformt. Während die TV-Kampagne läuft, gleicht It Works über ihre selbst entwickelte All-in-one-Plattform Locatrics Superview den fehlenden Werbedruck durch DooH-Spots aus. Zusätzlich stellt It Works AEOS die Technologie für die kartographische Visualisierung ihrer Daten bis auf PLZ-Ebene zur Verfügung.

Erste Tests erfolgreich

Testläufe haben It Works und AEOS gemeinsam schon realisiert. Für Vodafone zum Beispiel optimierten sie die Kampagne während der Blackweek in 50 deutschen Städten.

„Der Nachweis lokaler Schwankungen bei TV-Kampagnen ist bisher aufgrund mangelnder Datendichte und -güte nicht möglich gewesen. Werbungtreibenden bietet sich so die Chance, mittels digitaler Außenwerbung ihre KPIs zu erreichen“, erklärt Lars Kirschke, CPO von It Works. „Ein solches Zusammenspiel der beiden großen Massenmedien TV und (D)ooH zeigt exemplarisch, wie ein komplementärer Media-Einsatz aussehen kann.“

Für die Zukunft plant It Works, dieses Vorgehen auf zusätzliche Medien zu erweitern und weitere Messmethoden zu implementieren. „Die Technologie ermöglicht eine neue Form der Kampagnenaussteuerung. Bisher konkurrierende Werbeträger können viel stärker komplementär eingesetzt werden und ihre jeweiligen Assets optimal ausspielen. Der Schulterschluss mit der It Works Group steht exemplarisch für ein solches Vorgehen“, kommentiert Marin Curkovic, CEO bei All Eyes on Screens.

