Der Digital Signage Summit kommt zur Infocomm China 2024: Die nächste Ausgabe der globalen invidis-Konferenzserie findet am 17. April im Rahmen der Messe in Peking statt. Auf der Konferenz spricht Gastgeber Florian Rotberg mit Digital Signage-Integratoren, die in APAC tätig sind, Branchenexperten und Hardware-Herstellern. Auf den Tisch kommt erst der große Marktausblick und globale Best-Practice-Beispiele. Anschließend wird unter anderem über zukunftsträchtige Digital Signage-Geschäftsmodelle diskutiert.

Hier das gesamte Programm:

11:00 Uhr: Welcome

11:10 Uhr: DSS China 2024 Keynote – State of the Digital Signage Industry

Trends und Treiber der globalen Digital Signage-Branche

Florian Rotberg, Managing Director/ invidis consulting

11:50 Uhr: Digital Signage as a Service – Solutions Beyond Hardware

Die Digital Signage-Kunden von heute erwarten mehr als nur Hardware, Software und Service. Die Zukunft wird „Everything as a Service“ sein – von Managed Services bis zum Screen as a Service. Florian Rotberg wird mit Dan Goldstein von Avixa und Sian Rees von PPDS über die Entwicklung von allumfassenden Service-Lösungen in der ProAV- und Digital Signage-Branche diskutieren.

Dan Goldstein, Chief Marketing Officer/ Avixa

Sian Rees, Gobal Business Director Solutions and Partnerships/ TPV/PPDS

12:15 Uhr: Digital Signage Best Practice Presentation

Das Beste aus Digital Signage im Jahr 2024 – Einblicke und Lehren der besten Projekten weltweit aus den Bereichen Retail Signage, DooH und Transportation.

Florian Rotberg, Managing Director/ invidis consulting

12:30 Uhr: Digital Signage Roundtable

Martijn van der Woude, VP Global Marketing & Business Development TPV/PPDS

Ernest Wang, CEO Terranova Telecom Shanghai

Pierre-Louis Raison, Business Manager APAC M-Cube Hong Kong

Gorka Delgado Napal APAC Managing Director Trison Shanghai

Doris Lee, Global Key Account Director and Absen Lead for the ‘Absen Green’ Program Absen Shenzen

12:55 Uhr: Wrap-up

13:00 Uhr: End of conference

