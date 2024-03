Endlich ist es wieder soweit: Ab jetzt kann man sich die begehrten Tickets für den Digital Signage Summit Europe 2024 in München sichern.

Die führende Konferenz der Digital Signage- und DooH-Branche findet vom 22. bis 23. Mai wieder im Hilton Munich Airport in Deutschland statt. Etwas früher als sonst – das liegt an der Fußball-Europameisterschaft, die im traditionellen Zeitraum die Preise für Hotels und Flügen in die Höhe treiben ließ.

Digital Signage-Zukunftsthemen

Das Konferenzprogramm bietet wieder ein umfassendes Angebot an Rednern, die ihr Wissen und ihre Erkenntnisse weitergeben, darunter die berühmte Keynote-Präsentation von invidis, Vorträge von globalen Branchenführern, Präsentationen von Konzepten für nahtlose Customer Journeys und spannende Podiumsdiskussionen. Experten aus aller Welt werden über Zukunftsthemen wie den Übergang zu einer Plattformökonomie, KI und Cybersicherheit reden – sowie über andere Branchentrends wie die neuesten Entwicklungen bei Green Signage und Retail Media.

Das vollständige zweitägige Konferenzprogramm, das in den kommenden Wochen bekanntgegeben wird, wird sich um sieben Hauptthemen gruppieren. Diese basieren auf der Erkenntnis, dass ein alles umfassender Ansatz für Digital Signage erforderlich ist.

Software & Signage – Revolutionäre Software-Plattformen und die Anforderungen an die neueste Software-Generation

– Revolutionäre Software-Plattformen und die Anforderungen an die neueste Software-Generation Markt & Business – Analyse vor allem von Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und APAC.

– Analyse vor allem von Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten und APAC. IT Security – Einblicke in bewährte Verfahren von IT-Sicherheitsexperten.

– Einblicke in bewährte Verfahren von IT-Sicherheitsexperten. AI & Data – Wie Daten sinnvoll genutzt werden, um einen Mehrwert für Kunden zu schaffen

– Wie Daten sinnvoll genutzt werden, um einen Mehrwert für Kunden zu schaffen Green Signage – Eine Top-Priorität, um Netto-Null- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

– Eine Top-Priorität, um Netto-Null- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. DooH & Retail Media – Die Trends und Herausforderungen der immer mehr im Fokus stehenden Industrie

– Die Trends und Herausforderungen der immer mehr im Fokus stehenden Industrie Best Practice – Führende Digital Signage-Unternehmen präsentieren Cases aus verschiedenen Verticals

Der DSSE wird auch dieses Jahr Top-Leader der Digital Signage-Welt willkommen zu heißen und exzellente Networking-Möglichkeiten zu bieten.

Der Event wird auch den Startschuss für den invidis Software Compass markieren, die erste unabhängige Plattform zum Vergleich von Digital Signage-Software, und er wird traditionell die Veröffentlichung des invidis Jahrbuchs 2024 sehen, die „Bibel der Digital Signage-Industrie“.

Wer jetzt schon weiß, dass er oder sie den DSS Europe 2024 nicht verpassen darf, sichert sich am besten gleich den Frühbucherrabatt von 30 Prozent, der nur für begrenzte Zeit gilt.

In diesem Jahr können die Teilnehmer auch ein Rundum-Paket buchen, das den Konferenzpass und eine Hotelunterkunft im Hilton Munich Airport beinhaltet.

