Telia fing in Estland bereits 2021 an, autonome Büros für Kunden zu bauen. Die Idee des Telekommunikationsanbieters war es, persönlichen Service auf dem Land auch ohne Personal zu bieten. Also baute man kleine freistehende Einheiten mit Self-Service-Technologie von Cleveron. Diesen Service nahmen die Kunden tatsächlich gerne in Anspruch: Jetzt eröffnete bereits das dritte dieser Büros, in der Stadt Keila.

In den kleinen Vertretungsbüros gibt es einen großen Touchscreen, über den die Kunden mit einem Berater sprechen können. Daneben stellte man einen Paketroboter auf, der entsprechende Produkte ausgibt. Das Konzept hat sich laut Telia als kostengünstige Lösung erwiesen, um die Reichweite und physische Präsenz in abgelegenen Regionen zu erhöhen. Laut Katre Liberg, dem Leiter der Vertriebs- und Serviceeinheit von Telia, hat sich das Unternehmen für ein drittes Büro in Keila entschieden, da hier viele Menschen aus umliegenden Regionen ihren täglichen Geschäften nachgehen.

Das Unternehmen Cleveron, das ebenfalls aus Estland kommt, ist Pionier in Self-Service-Lösungen wie Click&Collect-Robotern. Karl Henry Thomson, Team X Manager bei Cleveron, sagt: „Ein Szenario, in dem ein einziger Kundenbetreuer mehrere digitale Läden verwalten kann, ist jetzt Realität. Dies optimiert nicht nur die Betriebskosten, sondern schafft auch eine vorteilhaftere Position für die Verbraucher in ländlichen Gebieten, da sie einen besseren Zugang zu digitalen Vertretungsgeschäften erhalten können.“