Salestube, eine Agentur der polnischen Group One, erhielt die DOOHX-Zertifizierung von Broadsign. Damit ist sie das erste zertifizierte Unternehmen dieser Art in Europa. Salesstube will damit seine Expertise in der Planung, dem Einkauf, der Optimierung und der Analyse von Programmatic-DooH-Kampagnen ausweisen. Salestube ist ein Reseller der Google-Marketing-Plattform-Technologie und beschäftigt nach eigener Aussage die meisten Trainer für Display & Video 360 in Mittel- und Osteuropa.

DOOHX ist eine von Broadsign gesponserte Online-Schulungsplattform, die sich an Fachleute richtet, die mit digitaler und programmatischer Werbung generell und speziell mit Außenwerbung zu tun haben. Das Angebot gibt es bereits seit 2021. Es umfasst Schulungen zu den Themen „DooH 101“, „P-DooH Advanced“ und „P-DooH for Buyers“.

„Wir freuen uns, diese Zertifizierungen Organisationen auf der ganzen Welt anbieten zu können und damit einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der programmatischen Ausbildung und zur Förderung der Akzeptanz von P-DooH in der OoH-Industrie zu machen“, sagt Liseanne Gillham, VP Marketing bei Broadsign.