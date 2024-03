Die Ströer-Tochter Blowup Media nimmt ihren sechsten Vertical Garden in Betrieb: Den neuen Stadtgarten findet man am Bahnhof Wehrhahn in Düsseldorf, an dem mehrere S-Bahn-, U-Bahn, Stadt-Bahn- und Buslinien zusammentreffen. Er besteht aus einer 180 Quadratmeter großen Grünfläche und einem 100 Quadratmeter großem LED-Display in der Mitte. Den vermarktet Blowup als DooH-Fläche an werbetreibende Marken. Zum Launch hat Sephora die Fläche für eine Kampagne mit 3D-Effekt gebucht.

Zweiter Vertical Garden in Düsseldorf

„The Green Digital“ – so nennt Blowup die Symbiose aus Grün und Digital. Das Format gibt es bereits an der Düsseldorfer Graf-Adolf-Straße, im Münchner Viertel Haidhausen sowie in den belgischen Städten Knokke und Antwerpen. Am Berliner Kleistpark gibt es eine ähnliche Fläche, aber mit Poster statt Screen. Die Formate sind Vermarktungs-technisch ein Siegeszug für Außenwerber, da sie dem Medium DooH ein positiv-aufgeladenes grünes Image verleihen.

Strom aus eigener Solaranlage

Die Pflanzen sind bei „The Green Digital“ aber nicht nur Zierde: 3,6 Tonnen CO2 sollen sie laut Blowup pro Jahr kompensieren. Auch haben sie einen luftkühlenden Effekt in der unmittelbaren Umgebung. Um das saubere Image nicht mit schmutzigem Strom zu torpedieren, installierte der Außenwerber am Dach des Gebäudes, an dessen Wand der Screen hängt, eine Photovoltaikanlage. Ganz reicht der hier erzeugte Strom für den Screen nicht aus – der Rest ist Ökostrom aus dem Netz.

„Als Anbieter großformatiger Außenwerbung spielt Blowup Media eine aktive Rolle bei der Gestaltung urbaner Räume. Wir engagieren uns für Nachhaltigkeitsthemen und bieten unseren Kunden unübersehbare Brandingplattformen, die zusätzlich einen ökologischen und gesellschaftlichen Beitrag erbringen“, sagt Katrin Robertson, CEO von Blowup Media.

„Nachhaltigen und innovativer Werbekanal“ – Sephora schaltet erste Kampagne

Den Screen können Werbetreibende ab sofort buchen. Sephora nutzte ihn für seine globale Kampagne „We belong to something beautiful“. Für den neuen DooH-Screen konzipierte die Agentur Met-Ads eigens eine Forced-Perspective-Inszenierung. „The Green Digital von Blowup Media ist ein nachhaltiger und innovativer Werbekanal, um unsere Kampagne aufmerksamkeitsstark in den öffentlichen Raum zu verlängern“, sagt Björn Überschär, General Manager Sephora Germany, Switzerland & Scandinavia.

Für ihre Vertical-Garden-Standorte hat die World Out of Home Organization (WOO) im Rahmen ihrer Jahrestagung den Sustainability Award 2023 an Blowup Media vergeben. Ob weitere Standorte in Planung sind, hat das Unternehmen noch nicht bekannt gegeben.

