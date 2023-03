Im Areo Treibhaus in Düsseldorf befinden sich Office-Flächen für Start-ups. Jetzt gestalteten die Berater von Stroehleinconsult die Fassade mit einer Vertikalbegrünung, in deren Zentrum ein DooH-Screen platziert ist. Die Marketing-Message hinter dem Vertical Garden: Areo Treibhaus ist eine Wachstumsplattform für Unternehmen.

Die alten Werbekästen an der Fassade ersetzte man mit der LED-Wand von Ledcon. Als langfristigen Werbepartner konnten die Stroehlein-Berater Vodafone Deutschland gewinnen, die den Vertikalgarten im Rahmen ihrer „Green Media Strategie“ unterstützen. Für die Begrünung arbeitete Stroehleinconsult mit Semper Green zusammen.

OoH-Partner ist die Ströer-Tochter Blowup Media, die auf Riesenposter und Großformat-LEDs spezialisiert ist. Die OoH-Vertikalgarten-Kombi ist für Blowup nichts neues: Der Außenwerber launchte ähnliche Formate bereits in Berlin und im belgischen Knokke. „Als Anbieter großformatiger Außenwerbung spielt Blowup Media eine aktive Rolle bei der Gestaltung urbaner Räume“, sagt Katrin Robertson, CEO von Blowup Media. „Der Vertikale Garten ist ein weiterer Meilenstein in unserem nachhaltigen Produktportfolio.“

Stadt Düsseldorf als Unterstützer

Zusätzlich soll die Fassadenbegrünung die Klimaziele der Stadt Düsseldorf unterstützen und die Aufenthaltsqualität der Graf-Adolf-Straße als wichtige Achse zwischen Rhein und Hauptbahnhof verbessern. „Uns freut es besonders, dass mit dem Vertical Garden an der Graf-Adolf-Straße 41, dessen Genehmigungsverfahren wir von Beginn an unterstützend begleitet habe, ein positives Beispiel für das Engagement von Immobilieneigentümern und Unternehmen vor Ort, als wichtiger Beitrag zur zukunftsorientierten Aufwertung“, sagt Theresa Winkels, Leiterin der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Grüne Werbung ist OoH-Trend

Screens und Plakate in Grünflächen einzubauen wird bei OoH-Anbietern immer beliebter. Seien es vertikale Fassaden wie diese in Düsseldorf, begrünte Wartehallen wie von Epamedia und Wall oder DooH-Screens mit Moos an der Rückseite wie von Green City Solutions – die OoH-Grün-Kombi verfolgt mehrere Ziele. Einerseits soll sie die Luftqualität im urbanen Raum verbessern, andererseits ein attraktives Werbeumfeld für Marken und Unternehmen bieten. Und auch die Städte begrüßen solche Begrünungsprojekte. Bisher sind es einzelne Projekte, doch der Trend geht an keinem der großen deutschen Außenwerber vorbei.