Das deutsche Biotech-Unternehmen Green City Solutions führte im vergangenen Jahr die City-Breeze-Totems ein (invidis berichtete). Die Lösung verbindet Digital-out-of-Home-Displays mit einer Moos-Rückseite. Nun gab Brightsign bekannt, dass die Lösungen mit Brightsign-Mediaplayern ausgestattet sind.

Der erste Citybreeze-Kiosk wurde Ende 2021 in Küsnacht, Schweiz, installiert. Green City Solutions rechnet damit, bis Ende des Jahres zwischen 100 und 150 weitere in Großbritannien und Europa zu verkaufen. Installation und Wartung der Displays sollen städtische Behörden mit den DooH-Werbeeinnahmen finanzieren. Laut Brightsign würden auch die Marken von Kampagnen auf den Hightech-Bildschirmen profitieren, weil sie somit einen sichtbaren Beitrag zum Umweltschutz und zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit leisten würden. Green City Solutions nutzt Brightsign-Mediaplayer, auf denen die Brightauthor-Software läuft. Außerdem nutzt das Biotech-Unternehmen BSN cloud für Planen und Hochladen von Content, ebenso wie einige seiner Kunden.

Moos gegen urbane Wärme-Inseln

Die Citybreeze-Module haben eine garantierte Lebensdauer von 10 Jahren, daher waren laut Simon Dierks robuste, wartungsarme Mediaplayer wichtig: „Die Brightsign-Player sind lüfterlos und passen gut in enge Räume, ohne zu viel Wärme zu erzeugen, was den Kühleffekt des Mooses verringern würde.“ Green City Solutions empfiehlt die Screens an hochfrequentierten Orten mit starker Verkehrsbelastung aufzustellen. Hier würden sie sowohl aus werbetechnischen als auch aus gesundheitstechnischen Gründen den größten Nutzen erzielen. Citybreeze-Geräte können entweder gemietet oder gekauft werden. Das Unternehmen hat auch einen optionalen 43-Zoll-LCD-Bildschirm eingeführt, der von einem Brightsign LS424-Player auf seinem größeren Flagship-Produkt, dem Citytree-Filtrationsturm, gesteuert wird.