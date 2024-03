Der Außenwerber Ocean Outdoor wird seine größten Werbeflächen in London zur Earth Hour ausschalten. Die Piccadilly Lights, das BFI Imax und die Screens in Westfield London und Westfield Stratford City werden am 23. März ab 20:30 Uhr für eine Stunde lang schwarz. Die DooH-Locations schließen sich anderen prominenten britischen Wahrzeichen wie dem London Eye, den Tate-Museen und dem Buckingham Palace an.

Auf dem Piccadilly-Lights-Screen im Zentrum Londons wird ein fünfminütiger Countdown bis zum Ausschalten um 20:30 Uhr erscheinen, bevor die Fläche schwarz wird. Das passiert abseits der Earth Hour nur in Momenten der nationalen Trauer oder des Krieges. Für die Beteiligung an der Earth Hour hat Ocean Outdoor die Zustimmung des Eigentümers Landsec. Auch die 19 DooH-Screens in den beiden Shopping-Zentren von Westfield werden für eine Stunde dunkel.

Der WWF, der zur Earth Hour aufruft, erwartet, dass Tausende von Menschen in mehr als 190 Ländern ihre Lichter für 60 Minuten ausschalten. Beleuchten will man in dieser Stunde stattdessen die Klimakrise. „Kleine Aktionen können einen großen Unterschied machen, deshalb können wir es kaum erwarten zu sehen, wie viele Menschen sich dieses Jahr beteiligen und eine Stunde für die Erde spenden, um unsere Welt wieder zum Leben zu erwecken“, sagt Holly McKinlay, Director of Strategic Communications and Brand beim WWF-UK.