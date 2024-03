Peakmedia setzt ein weiteres Projekt für die Supermarktkette Spar um: Dieses Mal gestaltete der zur Zeta-Gruppe gehörende Integrator eine Smoothie-Bar für eine Interspar-Filiale in Maribor, Slowenien. In dieser Smoothie-Bar, die vor der dem Eingang der Filiale in einem Shopping-Center steht, verwertet der Supermarkt nicht mehr verkäufliches Obst. Fünf Digital Signage-Screens sollen die Aufmerksamkeit der Kunden mit Animationen anziehen.

„Die Smoothie-Bar sollte zum Blickfang werden, weshalb wir uns in der neuen Architektur, den Möbeln, Materialien, im Design und in den Marketingelementen ausgedrückt haben. Doch um Emotionen und Atmosphäre zu schaffen, mussten wir weitergehen. Der beste Weg, Kunden auf emotionaler Ebene zu erreichen, ist es, Emotionen zu zeigen“, sagt Gabriela Rainer von Spar. Diese atmosphärischen Inhalte laufen auf drei nebeneinander angeordneten 43-Zoll-Displays im Hochformat. Zwei zusätzliche 43-Zoll-Displays wurden im 90-Grad-Winkel angeordnet und zeigen die Preislisten.

„Der zweite Grund für den Einsatz von Digital Signage ist ebenfalls sehr wichtig und praktischer Natur. Digital Signage ermöglicht uns eine größere Flexibilität in der Preisgestaltung, gibt uns Raum, Tagesangebote oder das Produkt des Monats zu präsentieren, um den Verkauf und das Marketing zu stärken“, sagt Gabriela Rainer. Interspar nutzte den Managed Service von Peakmedia für die Digital Signage-Lösungen. Der beinhaltete die Planung, die Installation und die Konfiguration der Systeme sowie die regelmäßige Aktualisierung und Wartung.

Anzeige