Seit einiger Zeit avisiert Zeta Display den deutschsprachigen Raum. Jetzt sicherte sich der schwedische Integrator neue Marktanteile in Österreich. Mit der Übernahme von Peakmedia kommt ein lokaler Full-Service-Anbieter aus Tirol dazu. Manche kannten den Integrator als österreichischen Vertriebspartner des Kölner Software-Anbieters Dimedis.

Peakmedia wurde 2012 im Tiroler 5.000-Einwohner-Ort Ebbs (invidis-Bericht zum 10-jährigen Jubiläum). Die beiden Gründer stießen damals als Quereinsteiger in die Digital Signage-Branche. Noch heute besteht das Management aus Samuel Geisler und Alois Oppacher. Ein Jahr nach der Gründung stieg Jonas Wilhelm ein, der jetzige CTO.

Nationale Kunden wie Spar

Der erste große Kunde kam 2014: Der österreichische Lebensmitteleinzelhändler Spar beauftragte Peakmedia damals mit einem Digital Signage-Rollout in 750 Filialen. Noch heute ist Peakmedia als Integrator für den Retailer tätig. Weitere große Kunden sind Porsche Inter Auto in Österreich und die Raiffeisenbanken Tirol. Außerdem realisierte Peakmedia Digital Signage-Konzepte in der Tiroler Hospitality-Szene, wie beispielsweise das Alpenhotel Kitzbühel.

Seit 2022 betreibt Peakmedia einen eigenen Showroom in Wien. Trotz aller Expansionen feiert Peakmedia sein lokales Image – sei es mit einer aufwendig gestalteten Kundenzeitschrift, einer eigenen Bekleidungslinie oder mit zahlreichen Events.

Zeta übernimmt nur das Kerngeschäft

Mittlerweile besteht das Dachunternehmen Peakmedia aus vier Gesellschaften. Von Zeta Display übernommen wurde nur das Kerngeschäft, das in der Peakmedia Digital Signage GmbH mit rund 20 Mitarbeitern gebündelt ist.

Peakmedia pushte in den letzten Jahren verstärkt sein „Everything as a Service“-Konzept. Im Rahmen dieses Komplettpakets bezahlen Kunden dann eine Servicegebühr für Beratung, Installation und die laufende Betreuung. Für einige Kunden übernimmt Peakmedia – meist kleinere, lokale Betriebe – die Content-Erstellung. Diesen Service hat das Unternehmen inzwischen der Inhouse-Marketingagentur PM Studios ausgelagert.

Vergangenes Jahr stieg die Tochtergesellschaft Peakmedia Vertriebs GmbH außerdem in den DooH-Markt ein. Gemeinsam mit Lanmedia entstand das Joint Venture Monitorwerbung, das mittlerweile nach eigenen Angaben rund 1.100 Screens in Deutschland, Österreich und Südtirol vermarktet. Laut invidis-Recherche wurde Monitorwerbung aber nicht von Zeta Display übernommen.