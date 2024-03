Mott MacDonald ist ein weltweit agierendes Beratungsunternehmen mit mehr als 18.000 Mitarbeitern in rund 150 Ländern. Das Unternehmen arbeitet an verschiedenen Projekten, darunter Neubauten, Infrastrukturprojekte und Sanierungen. Im Jahr 2022 begann Mott MacDonald eine große Renovierung seines Hauptbüros in London. Ziel war es, Besprechungsräume zu modernisieren, um flexibles, hybrides Arbeiten zu ermöglichen.

In Zusammenarbeit mit Microsoft beauftragte Mott MacDonald den AV-Integrator AVM, eine Lösung für die Besprechungsräume zu entwickeln und umzusetzen. Dabei wurden verschiedene Aspekte berücksichtigt, darunter die Raumaufteilung, zertifizierte Microsoft Teams Rooms-Technologie, BYOD-Funktionalität, Netzwerkbandbreite und Sicherheit.

AVM entschied sich für Avocor-Displays der L-Serie mit 21:9-Seitenverhältnis als zentrales Kollaborations-Medium. Jeder der neuen Besprechungsräume erhielt ein solches Displays, einschließlich eines speziellen Microsoft Teams-Raums. Mott MacDonald setzt darauf, dass das ultrabreite Seitenverhältnis und die hohe Auflösung die Interaktion der Teilnehmer verbessert. Als Ergänzung integrierte AVM Videokonferenzlösungen von Logitech, Screen- und Daten-Sharing-Funktionen von Airtame sowie weitere für Microsoft Teams Room zertifizierte Peripheriegeräte. AVM führte nach der Installation Schulungen zur Konferenzraumtechnik für die Mitarbeiter von Mott MacDonald durch.

Einer der Vorteile des 21:9-Format ist, dass man nur noch ein Display benötigt, um mehrere Inhalte darzustellen. Mott MacDonald zeigt sich bisher zufrieden mit der neuen AV-Ausstattung. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Displays auch weiterhin unsere Strategie des hybriden Arbeitens unterstützen und die Zusammenarbeit in unseren Teams verbessern werden“, sagt Davina Sandberg, Projektmanagerin bei Mott MacDonald.

