Die Finalisten der Plakadiva 2024 stehen fest. Von den 160 Einreichungen haben sich 38 für die Auszeichnung als beste Out of Home-Kampagnen des Jahres qualifiziert. Weitere 33 Kandidaten stehen auf der Shortlist in den Kategorien Beste Kreation, Beste Mediastrategie und Beste Innovative Nutzung. Fünf Kampagnen sind für den Sonderpreis für den besten Einsatz von OoH zum gesellschaftlichen Nutzen nominiert.

Die Entscheidung traf die Fachjury unter der Leitung von Alexander Stotz, Präsident des Fachverbands Aussenwerbung (FAW), getroffen. Die Preisverleihung wird am 24. April im Rahmen der Veranstaltung Plakadiva 2024 in München stattfinden, gefolgt von der After Award-Party, zu der Kunden und Freunde des Mediums OoH eingeladen sind.

Hier die Shortlist: