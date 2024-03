Die Zahlen legte JC Decaux bereits Ende Januar vor, nun hat der Außenwerbekonzern noch einmal die validierten 2023-Zahlen bekanntgegeben – die in den Grundzügen mit den bereits veröffentlichten übereinstimmten: Mit 3,57 Milliarden Euro an bereinigtem Umsatz erreichte das Unternehmen 7,6 Prozent Wachstum.

Das bereinigte organische Umsatzwachstum betrug 8,7 Prozent, das bereinigte operative Ergebniss lag bei 663, Millionen Euro – was einem Zuwachs von 10 Prozent entspricht.

Mit Blick auf das erste Quartal 2024 erwartet JC Decaux zurzeit ein organisches Umsatzwachstum von etwa 9 Prozent, das sich aus kräftigen digitalen Umsätzen mit einer zweistelligen Wachstumsrate im Transportbereich und einem hohen einstelligen organischen Wachstum im Stadtmöbelsegment speisen soll.

„Wir sind zuversichtlich, dass Out-of-Home seinen Marktanteil in einer fragmentierten Medienlandschaft, in der DooH das am schnellsten wachsende Mediensegment ist, weiter vergrößern wird. Als Branchenführer und am stärksten digitalisiertes OOH-Medienunternehmen weltweit ist JC Decaux gut aufgestellt, um von dieser digitalen Transformation zu profitieren“, kommentiert Jean-François Decaux, Vorstandsvorsitzender und Co-Chief Executive Officer von JC Decaux.

Dennoch wird JC Decaux den Aktionären auf der am 7. Mai 2024 stattfindenden Jahreshauptversammlung vorschlagen, 2024 keine Dividende auszuzahlen, um „finanzielle Flexibilität für zukünftige organische und ergänzende externe Investitionsmöglichkeiten zu erhalten“.

